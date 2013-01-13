حسین شهابی درباره مراحل فنی این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مرحله تصحیح رنگ فیلم تمام شده است و هم اکنون میکس نهایی توسط بهمن اردلان در استودیو بهمن در حال انجام است با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در چند روز آینده نسخه نهایی آماده و تحویل دفتر جشنواره می‌شود.

"روز روشن" اولین فیلم بلند سینمایی حسین شهابی است که در دو بخش نگاه نو و سودای سیمرغ سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر حضور دارد. شنیده ها حاکی است این فیلم یکی از آثار قابل توجه فیلم‌های اول جشنواره خواهد بود.

داستان "روز روشن" درباره زن جوانی است که برای نجات جان یک نفر از اعدام به دنبال شاهدی است تا در دادگاه شهادت بدهد...

عوامل تولید این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: غلامرضاگمرکی، مشاورکارگردان: ابراهیم فروزش، مدیرفیلمبرداری: محمدرضا سکوت، صدابردار: بابک اردلان، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: مهدی توکلی، مجری طرح:حسین شهابی (خانه فیلم باران)، مدیر تدارکات: سیدرسول حاتمی، منشی صحنه :مرجان تاجیک، مشاور پروژه: بهاره انصاری، مشاور حقوقی: پورنگ مکوندی، طراح صحنه: حسین شهابی، طراح گریم: شهرزاد عقیقی، طراح لباس: زهرا صمدی، تدوین: شیما منفرد، عکاس: سمیه میری، صداگذار: بهمن اردلان.

در این فیلم پانته‌آ بهرام، مهران احمدی، روناک یونسی، سودابه بیضایی، امیررضا دلاوری، وحید آقاپور، فرهاد مهدوی، امین ایمانی، امیر اسدزاده،مهدی صفاری، فرخنده فرمانی‌زاده، پارمین محجوب، بهرام بهبهانی و... بازی می‌کنند.