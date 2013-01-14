لغو سفر مسئولان IOC و OCA روند کارها را کند نکند/ برگزاری مجمع در بهمن

سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر سفر نمایندگان OCA و IOC به موقع و در موعد مقرر انجام می‌شد، بهتر بود، اظهارداشت: از آنجا که برگزاری مجمع کمیته ملی المپیک نیازمند تائید اساسنامه اصلاحی از سوی این دو نهاد است، سفر نمایندگان آنها به صلاح بود چون اینگونه اطلاع رسانی مناسبی از زبان خودشان انجام می‌شد و بستر لازم برای اعتماد سازی و مختصر شدن مشکلات احتمالی ایجاد می‌شد.

رئیس فدراسیون تیراندازی تصریح کرد: من نمی‌دانم تاریخ جدید سفر نمایندگان کمیته بین المللی المپیک و شوراری المپیک آسیا برای چه زمانی است اما به هر حال تاخیر در سفر آنها نباید باعث شود اقدامات پیش‌بینی شده برای گرفتن تائیدیه نهایی اساسنامه و به دنبال آن برگزاری مجمع کمیته ملی المپیک و درکل روند پیشرفت با کندی و تاخیر مواجه شود.

وی با تاکید بر اینکه بدون توجه به لغو سفر نمایندگان OCA و IOC باید کارهای لازم برای انتقال اطلاعات و کارهای انجام شده به طور جدی پیگیری شود، خاطرنشان کرد: در نشست اخیر هیئت اجرایی که با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، برای دریافت اظهارنظرهای جدید و بررسی آنها اعلام آمادگی شد تا با حداقل اصلاحات، حداکثر هماهنگی ایجاد شود.

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در مورد زمان برگزاری مجمع گفت: نظر من که این است در اولین فرصت این مجمع برگزار شود به خصوص اینکه کار اصلاح اساسنامه با حداقل تغییرات انجام شده است. فکر می‌کنم امکان برگزاری مجمع برای ماه بهمن وجود داشته باشد.

"پس فشردگی کارها به حدی نیست که تاخیر در برگزاری مجمع تا اردیبهشت ماه سال آینده (زمان احتمالی از پیش اعلام شده برای برگزاری مجمع) ادامه داشته باشد"؟، هاشمی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر تاکید کرد: برآورد برخی این بود که اصلاح اساسنامه و انجام هماهنگی‌های داخلی در مورد آن زمان زیادی لازم دارد و ممکن است تا اردیبهشت‌ماه طول بکشد اما حالا که اصلاحات انجام شده است می‌توان با روند سریعتر کارها را دنبال کرد.

وی تاکید کرد: در مورد برگزاری مجمع با دو مقوله جدا از هم مواجه هستیم. اول اطلاع رسانی در مورد اصلاح اساسنامه و دوم انجام انتخابات؛ آنچه مسلم است انتخابات کمیته ملی المپیک باید پس از اصلاح اساسنامه و کسب نظر اعضای مجمع برگزار شود. اگر بتوانیم این دو کار را در قالب یک مجمع انجام دهیم، بهتر است. در غیر این صورت بهتر است مجمعی را برای اطلاع رسانی در مورد اساسنامه برگزار کنیم و در کوتاهترین فاصله بعد از آن انتخابات را برگزار کنیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در کل بهتر است شرایط برگزاری مجمع برای اطلاع رسانی در مورد اساسنامه بهمن برگزار شود و در فاصله کمی بعد از آن، مثلا اسفندماه مجمع انتخاباتی برگزار شود.

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتخابات این کمیته و اینکه "آیا قصد کاندیدا شدن برای پست ریاست، دبیرکلی و یا نایب رئیس را دارد"؟، یادآور شد: این مسئله را نه به صراحت رد می‌کنم و نه تائید می‌کنم چون کاندیدا شدنم به شرایط بستگی دارد.

مهدی هاشمی تصریح کرد: در دوره پیشین انتخابات کمیته ملی المپیک برای عضویت در هیئت اجرایی اعلام نیاز شد و من هم اعلام آمادگی کردم. برای این دوره هم با توجه به ضرورت‌ها و اعلام نیازها تصمیم گیری می‌کنم. اگر ضرورتی تشخیص داده شود و اعلام نیازی شود، حتما کاندیدا می‌شوم و این هم بستگی دارد به اینکه برای چه پستی اعلام نیاز شود. در کل دوست داریم افرادی دیگری هم باشند تا کمک کنند. هرجا ورزش نیاز داشته باشد، خدمت می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود نمایندگان OCA و IOC در قالب هیئتی به سرپرستی شیخ احمد الفهد الصباح رئیس شورای المپیک آسیا و رئیس انجمن کمیته‌های ملی المپیک جهان 24 دی ماه به ایران سفر کنند اما سفر آنها لغو و به زمان دیگری موکول شد.