اسماعیلی:بنای حذف هیچ برنامه ای را در حوزه کتاب نداریم

به گزارش خبرنگار مهر آئین اختتامیه بیست و دومین دوره جایزه کتاب فصل عصر امروز چهارشنبه 20 دی با حضور علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار شد.

علی اسماعیلی در این مراسم در سخنانی گفت: بنای ما بر این است که همه برنامه های پیش بینی شده در حوزه کتاب و تمام جشنواره هایی که به ارتقای فرهنگ مطالعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی کمک می کنند در سر زمان خودشان برگزار شوند ؛ ما بنای حذف هیچ برنامه ای را در این حوزه نداریم.

وی افزود: فرهنگ اسلامی روح حاکم بر زندگی ماست و به همه اندیشه ها، بینش ها ، رفتارها ، احساس ها و نگرش های ما باید در جهت ضرورت بازشناسی این فرهنگ اصیل باشد.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد یادآور شد: هر گاه ما در شناخت این فرهنگ اصیل و ناب اسلامی کوتاهی کنیم قطعا بستر حاکمیت فرهنگ های تحمیلی را در جامعه خودمان فراهم ساخته ایم.

اسماعیلی جوانان را به لزوم الگو گرفتن از فرهنگ معنوی اسلام توصیه کرد و گفت: قطعا کتاب یک مولفه اصلی در این زمینه است و لذا همه ما باید خودمان را با کتاب انس دهیم.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد همچنین با تقدیر از تلاش پدید آورندگان آثار مکتوب یادآور شد: علیرغم همه تلاش هایی که در این زمینه صورت می گیرد لازم است برای جبران کمبودها در حوزه دین تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی در پایان از دست اندرکاران جایزه کتاب فصل نیز قدردانی کرد و یادآور شد: مطمئنا نه هدف شرکت کنندگان در این جایزه مسائل مادی است و نه دست اندرکاران چنین برنامه ای برای خود پیش بینی کرده اند. با این حال هر میزان این قبیل جشنواره ها تداوم داشته باشد گامی مثبت در جهت ارتقای فرهنگ مطالعه خواهد بود.