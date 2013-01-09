دو بازیکن سپاهان تست دوپینگ دادند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ایراننژاد و فرشید طالبی دو بازیکن تیم سپاهان بعد از پیروزی مقابل نفت آبادان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان تست دوپینگ دادند.
ماموران کمیته ضد دوپینگ طی هفتههای گذشته حضور گستردهای در ورزشگاههای برگزار کننده مسابقات جام حذفی داشتهاند و امروز نیز با حضور در ورزشگاه فولادشهر اصفهان از دو بازیکن سپاهان تست دوپینگ گرفتند.
این دو بازیکن به صورت تصادفی از سوی ماموران این کمیته برای تست دوپینگ انتخاب شدند.
سپاهان عصر امروز در چارچوب رقابتهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی مقابل نفت آبادان به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
تیم اصفهانی یکشنبه هفته آینده در چارچوب مسابقات هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به مصاف ذوبآهن اصفهان میرود.
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