تعریض جاده مراد بلاغی قهاوند نیازمند بودجه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دباغیان ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات بخش شراء از توابع شهرستان همدان افزود: این جاده فرعی برای تغییر وضعیت به جاده اصلی نیازمند بودجه ملی است و در صورت تصویب در دولت و مجلس تعریض و بهسازی جاده آغاز خواهد شد.

وی گفت: این جاده به یک شاهراه اصلی تبدیل شده و عبور و مرور ماشین‌های سنگین به سمت اراک از این مسیر صورت می‌گیرد و به دلیل پیچ تند و عرض بسیار کم تصادفات و تلفات زیادی را شاهد بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان همدان در ادامه اظهار داشت: اعضای شورای شهر و روستا به واسطه وظیفه ذاتی خود به عنوان نمایندگان مردم پل واسط بین مردم و مسئولان هستند و باید کمبودها و نارسایی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی و آموزشی موجود در جامعه را با بیان نافذ به مسئولان انتقال بدهند.

وی همچنین به عملکرد شورای شهرستان در شش سال گذشته اشاره کرد و گفت: شورای شهرستان در طی این مدت همواره جلساتی را به صورت مستمر با مدیران کل استان و شهرستان برگزار و در این جلسات مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف برق، گاز، تلفن، مسکن، درمان، کشاورزی و منابع طبیعی را مطرح کرده است.

بیش از 95 درصد روستاهای بخش شراء دارای طرح هادی هستند

رئیس شورای اسلامی شهرستان همدان اظهار داشت: تاکنون درصد قابل توجهی از مشکلات موجود در بخش شراء رفع شده کما اینکه زمانی شوراهای روستاها مدعی بودند که روستاهای آنها حتی طرح هادی نیز ندارند اما اکنون بیش از 95 درصد روستاهای این بخش دارای طرح هادی هستند.

دباغیان افزود: همچنین بیش از 60 درصد بهسازی روستاها توسط بنیاد مسکن انجام شده و 40 درصد باقیمانده نیز باید با قوت پیگیری شود، چرا که مردم این مناطق همواره در صحنه‌های مختلف حضور داشته و شایستگی دریافت بهترین خدمات را دارند.

وی ادامه داد: اهالی روستاهای این مناطق بدون کوچک‌ترین چشمداشتی ملک خود را در معبر رها کرده و تعریض را انجام داده‌اند و حال بنیاد مسکن است که باید برای بهسازی معابر ورود پیدا کند.

بخشدار شراء نیز در این بازدید رفع مشکل آب را مهمترین اولویت قهاوند دانست و ضمن دعوت دستگاه‌های تخصصی مسئول در چاره‌جویی در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر بحث آب به خوبی حل نشده و کاهش نزولات آسمانی نیز مشهود است که تمامی این موارد باعث از رونق افتادن کشاورزی و ایجاد مشکلاتی برای مردم شده است.

از آبرسانی سد تالوار به همدان باید سهم آبی نیز برای منطقه قهاوند مشخص شود

احمد محمدی هنرمند با تأکید بر اینکه از آبرسانی از سد تالوار باید سهم آبی نیز برای منطقه قهاوند مشخص شود، گفت: با توجه به اینکه زمین‌های زراعی قهاوند بسیار مستعد کشاورزی است، رفع مشکل آب در این منطقه به نحو بسیار چشمگیری باعث بهبود وضعیت معیشت مردم شده و باعث می‌شود که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار خود مردم بتوانند در بهسازی و آبادانی روستاهای خود کمک حال دولت باشند.

محمدی هنرمند همچنین اظهار داشت: احداث راه‌های منطقه قهاوند مربوط به دهه 60 است و عمده این راه‌ها نیز در قالب راه‌های روستایی بوده که با توجه به تغییر در تعداد و نوع وسایل نقلیه باید در کناره تمامی این راه‌ها حداقل شانه خاکی احداث شود.

وی افزود: در حال حاضر 600 کیلومتر راه در این منطقه وجود دارد که باید تعریض و آسفالت شوند و تاکنون تنها حدود 80 کیلومتر از این راه‌ها آسفالت شده است.

محمدی هنرمند همچنین بر لزوم گازکشی به روستاهای باقیمانده تأکید کرد و گفت: آسفالت راه قبچاق شورین از سمت بخش مرکزی شروع شده، اما با رسیدن به حوزه تحت نظارت این مجموعه، به دلیل مشکلات مالی متوقف شده که در صورتی که این راه تکمیل شود مشکلات گازکشی روستاهای آن منطقه نیز رفع می‌شود.

وی همچنین به مشکلات موجود در بخش اعتبارات دهیاری‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه اعتبارات دهیاری‌ها بر اساس شاخص‌های جمعیتی تخصیص می یابد مشکلات مالی در روستاهای کم خانوار جدی‌تر است.

یک هزار و 500 نفر از اهالی شهر قهاوند زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند

محمدی هنرمند در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ایجاد شبکه آب و فاضلاب روستایی در شهر قهاوند تأکید کرد و گفت: به دنبال پیگیری‌های انجام شده از سوی مسئولان این منطقه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال حاضر یک هزار و 500 نفر از اهالی شهر قهاوند زیر پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

وی به مشکلات جاده قهاوند کوزره هم اشاره کرد و افزود: تنها چهار کیلومتر از این جاده روکش شده و 21 کیلومتر از این جاده نیازمند روکش آسفالت است.

محمدی هنرمند اظهار داشت: ساختمان درمانگاه روستای کوزره نیز در سال 90 کلنگ‌زنی و با اعتبار 250 میلیون تومان احداث شده که در دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

نماینده بخش شراء در شورای شهرستان همدان نیز در حاشیه این بازدید اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده کمبود آب شرب در منطقه قهاوند است که چندین سال است دامنگیر مردم این منطقه شده است.

ناصر سلطانی بابک همچنین به وجود مشکلاتی در بهسازی روستاهای این منطقه اشاره کرد و گفت: بهسازی 25 روستا در این منطقه از سال 76 آغاز شده است که تاکنون فاز اول بهسازی 15 روستا به اتمام رسیده است.

سلطانی همچنین بر لزوم جابجایی تیرهای برق تأکید کرد و گفت: پس از اجرای طرح بهسازی روستاها اداره برق برای جابه‌جایی تیرهای برقی که در وسط معابر شهر قرار گرفته اقدامی نکرده که این امر بسیار خطرناک و حادثه آفرین است.

سهمیه اختصاص یافته کود شیمیایی به کشاورزان جوابگوی نیاز نیست

وی همچنین با اشاره به مشکل کمبود کود شیمیایی گفت: سهمیه اختصاص یافته کود شیمیایی به کشاورزان برای هر هکتار آبی یک کیسه و برای هر هکتار زمین زراعی دیم نیم کیسه است که پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست.

وی ادامه داد: در حالی که ادعا می شود کمبود کود به دلیل تحریم است اما در بازار آزاد و با قیمت دو برابر کود شیمیایی به وفور یافت می شود.