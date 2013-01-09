امنیت بهداشتی شهروندان رسالت اصلی متولیان بهداشت ودرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید' موسی موسوی فرد' روز چهارشنبه در نشست شورای بهداشت و درمان شهرستان گفت: تمام زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده شهری در سطح این شهرستان مهیا شده و این آمادگی به دانشگاه علوم پزشکی نیز اعلام شده است.

وی تصریح کرد: باید اجرای طرح پزشک خانواده را به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های حوزه سلامت در دستور قرار دهیم و برای هر فرد پرونده پزشکی در نظر گرفته شود تا ضمن کنترل بیماری‌ها و درمان افراد مصرف داروها نیز از نظر حجم، کنترل شود.

سرپرست فرمانداری صحنه با بیان اینکه اجرای طرح پزشک خانواده با عدالت در بهداشت و درمان مساوی است و باید اجرایی شود، افزود: اجرای عدالت در بخش بهداشت و درمان باید طرح ملی پزشک خانواده با همکاری همه مردم اجرا شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح شهر صحنه به سه بلوک بطور میانگین 10 هزار نفری تقسیم شده است و در هر بلوک چهار پزشک با کادر بهداشتی و درمانی در یک مرکز حضور می یابند و هر پزشک به دو هزار و 500 تا سه هزار نفر خدمات ارایه می دهند.

موسوی فرد اظهار داشت: حفظ بهداشت، ارتقای سطح سلامت و صیانت از امنیت بهداشتی یک وظیفه فرابخشی است و محدود به شبکه بهداشت ودرمان و دستگاههای وابسته نیست.

سرپرست فرمانداری صحنه اهم مصوبات این نشست را، ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی ، نظارت مستمر بر عرضه کنندگان گوشت قرمز،ساماندهی مرکز عرضه دام زنده، بازدید دوره ایی از بهداشت دهان و دندان وسلامت دانش آموزان،اهتمام شهرداری ها و دهیاریها در نظافت سطح شهر و روستاها ،نظارت بر عرضه مواد غذایی و داروهای غیرمجاز در عطاریها عنوان کرد.

زارعی: وقف،سنتی حسنه و میراثی ماندگار و جاودان برای واقفان است

امام جمعه صحنه، با گرامیداشت هفته وقف و تسلیت ایام دهه آخر صفر گفت: وقف،سنتی حسنه و میراثی ماندگار و جاودان برای واقفان است.

حجت الاسلام ' احمد زارعی ' با اشاره به فرا رسیدن 21 دیماه روز وقف،گفت: وقف دارای آثار فراوانی است که یکی از مهمترین آثار وقف ، آثار اجتماعی آن است که تقویت حس نوعدوستی و نیاز جامعه را همراه دارد.

وی با بیان اینکه ثواب وقف مانند صدقه است با این تفاوت که جاری است و تا ابد جریان دارد،افزود:وقف سنتی حسنه و میراثی ماندگار و جاودان است که ثواب و خیرش نصیب واقف شده و واقفان نیز تا ابد در ذهن مردم ماندگارند.

امام جمعه صحنه،با تاکید بر ضرورت ترویج این سنت حسنه اظهار داشت: شکوفایی و ترویج فرهنگ وقف در جامعه تنها برعهده یک نهاد یا ارگان نیست بلکه همه‏ دستگاه‏های تبلیغی و اجرایی موظفند تا در جهت اعتلای فرهنگ وقف در جامعه با یکدیگر همکاری کنند.

وی تاکید کرد: اگر چه عمل به وقف از سوی مردم مهمترین راه ترویج است اما باید توجه داشت که مردم در زمینه وقف نیازمند راهنمایی و آموزش‏های دینی بیشتری هستند.

حجت الاسلام زارعی در ادامه با تاکید بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در میان اقشار مختلف به ویژه افراد متمکن،افزود: وقف در حل مشکلات اقتصادی جامعه می تواند بسیار موثر باشد به طوری که وقف از نظر اقتصادی بر رشد و پیشرفت جامعه تاثیر بسیار زیادی دارد.

وی اظهار داشت: نیات واقفان در این شهرستان در زمینه های مختلف از جمله کمک به نیازمندان،برپایی مراسم های سید و سرور سالار شهیدان ابا عبدالله حسین(ع) و سایر مجالس عزاداری ائمه (ع) انجام می گیرد.

امام جمعه صحنه، کمک به بیماران خاص، استفاده از درآمدهای وقف برای ساخت مساجد، مراکز آموزشی و بهداشتی و درمانی،کمک به ازدواج افراد بی بضاعت را از جمله کارکردها و مزایای وقف عنوان کرد.

وی در پایان با دعوت از مردم برای اخیاء سنت حسنه وقف گفت: لازم است مردم از مال خود حتما وقف کنند و مطمئن باشند که مسوولان اوقاف نیز به وظیفه خود عمل و آنها را در جای مناسب مصرف می کنند.

هفته وقف امسال با شعار محوری ' همه واقف باشیم ' از 21 دی ماه شروع و تا 27 دی ماه ادامه دارد.

