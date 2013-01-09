هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال کشور/ شهرداری تبریز به کاله آمل باخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور عصر امروز با انجام شش دیدار برگزار شد که در یکی از بازی های مهم، تیم شهرداری تبریز در خانه خود با نتیجه سه بر یک برابر تیم کاله آمل تن به شکست داد.

در این دیدار که دقایقی پیش در حضور تماشاگران تبریزی سالن شهید صمد اقدمی این شهر برگزار شد، تیم شهرداری تبریز ست اول را با نتیجه 26 بر 24 به سود خود خاتمه داد اما ست های دوم تا چهارم این دیدار را شاگردان بهروز عطایی در تیم کاله پیروز شدند.

تیم کاله در ست های دوم تا چهارم بع ترتیب با نتایج 25بر 22، 26 بر 24 و 25 بر 18 برابر میزبان خود صاحب برتری شد تا در مجموع ست شماری با نتیجه سه بر یک پیروز شود.



شاگردان احمد مساجدی در تیم شهرداری تبریز با قبول این شکست همچنان 17 امتیازی باقی ماندند تا فرصت صعود یک پله ای در جدول رده بندی مسابقات را از دست بدهند.



این یازدهمین باخت نماینده تبریز در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور بود.