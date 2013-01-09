بیش از 14 هزار موقوفه در استان قم وجود دارد/ 2 میلیارد تومان درآمد موقوفات قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شوذب شیری در نشست مطبوعاتی که ظهر چهارشنبه در اداره کل اوقاف و امور خیریه قم برگزار شد ضمن تشریح برنامه‌های هفته وقف اظهار داشت: بیش از 14 هزار موقوفه و 2 هزار واقف در استان قم وجود دارد که یک سوم واقف‌های قم خانم هستند.



وی عنوان کرد: هزار و 76 مورد از موقوفات قم دارای منفعت هستند و درآمدهای هر یک با توجه به نیت واقف در همان راستا خرج می‌شود.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم افزود: 94 مورد از موقوفات قم مانند مسجد انتفاعی هستند و درآمدی نیز ندارند.



وی با بیان اینکه 2 میلیارد تومان از ابتدای سال درآمد موقوفات شهر قم بوده است، ادامه داد: موقوفات امزادگان استان قم که بیشترآنها نیز در روستاهای اطراف قم هستن از ابتدای سال 4 میلیارد تومان بوده است.



حجت الاسلام شیری اضافه کرد: هزار و 600 موقوفه در استان قم متولی دارند و اداره اوقاف فقط بر این مراکز نظارت دارد.



اختصاص 200 میلیون تومان توسط واقفان جهت بازسازی امام زاده نورعلی(ع)



وی در ادامه افزود: اداره مسکن و راه و شهرسازی برای بازسازی امام زاده نورعلی و امام زاده اسماعیل(ع) بیش از 200 میلیون تومان هزینه کرده است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم با بیان اینکه 21 الی 27 دیماه هفته وقف نامیده شده است بیان داشت: هر کدام از این روزها به نام خاصی نامگذاری شده است و ادارات برنامه‌های خود را طبق این عناوین تنظیم می‌کنند.



وی ابراز داشت: پنج شنبه بیست و یکم دی ماه با عنوان وقف، ترویج فرهنگ قرآن و معارف اسلامی، جمعه با عنوان وقف، احیا سنت نبوی و سیره علوی، شنبه با عنوان وقف، اقتصاد، افزایش بهره وری موقوفات، دوشنبه با عنوان وقف، عدالت، نیاز‌های اجتماعی سه‌شنبه با عنوان وقف، قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه و چهارشنبه 27 دیماه با عنوان وقف، بانوان، توسعه‌، احسان ماندگار نامیده شده است.



حجت الاسلام شیری تصریح کرد: همزمان با فرارسیدن اولین روز شمار هفته وقف، ایستگاهی در امامزادگان قم با عنوان "همه واقف باشیم" راه اندازی می‌شود.



وی همچنین ادامه داد: در این روز مسئولین اوقاف با مراجع دیدارخواهند داشت.



افتتاح مدرسه ملا صادق همزمان در اولین روز از هفته وقف



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم با اشاره بازسازی مدرسه ملا صادق در قم اضافه کرد: جهت بازسازی این مدرسه چهار میلیارد تومان از موقوفات هزینه شده است و فردا این مدرسه افتتاح می‌شود.



وی ادامه داد: مراسم عزاداری رحلت حضرت پیامبر(س) و قرائت زیارت حضرت رسول از بعید روز پنج شنبه در مسجد جامع خلجستان برگزار می شود.



حجت الاسلام شیری افزود: روز جمعه در آستان مقدس قم و در امامزادگان کهک و جعفریه مراسم عزاداری برگزار خواهد شد و مسئولان اداره اوقاف روز جمعه در نماز جمعه به تبیین وقف و برکات آن می پردازند.



وی با اشاره به اینکه 25 موقوفه جدید در استان قم ایجاد شده است، بیان داشت: از این تعداد 15موقوفه دربانک اطلاعات اوقاف ثبت شده است وبالغ بر یک میلیارد ارزش این موقوفات بوده است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم عنوان کرد: مراسم عزاداری شهادت امام رضا(ع) و عطرافشانی قبور امامزادگان توسط خانواده های شهدا صورت می گیرد.



برگزاری نشست صنفی با اصناف و همایش وقف در رسانه



وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: روز یکشنبه نشست صنفی با اصناف با موضوع وقف و نشست تخصصی با روحانیان برگزار می‌شود.



حجت الاسلام شیری تصریح کرد: همایش وقف در رسانه با عنوان هم اندیشی وقف و رسانه با استفاده از ظرفیت رسانه و هنر روز دوشنبه برگزار می شود.



وی اضافه کرد: در آخرین روز از هفته وقف نیز همایش یاوران وقف در مسجد جمکران و نشستی با بانوان در عرصه وقف برگزارمی شود.



اعزام روحانی مبلغ به مناطق مختلف کشور



حجت الاسلام شیری بیان داشت: 40 مبلغ در دهه اول محرم و 35 مبلغ در دهه آخر صفر توسط اداره کل اوقاف به مناطق مختلف اعزام شده است.



وی همچنین ادامه داد: 25 روحانی نیز توسط اداره کل اوقاف در ایام محرم و صفر جهت تبلیغ پشتیبانی شده‌اند.

