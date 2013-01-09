بسیج در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست غلبه گفتمان ولایت با حضور بسیجیان، پاسداران و اعضای قرارگاه جهاد اقتصادی ناحیه گیلانغرب برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه گیلانغرب در این نشست شاخص ترین رسالت بسیج را ترویج گفتمان ولایت در بستر جامعه عنوان کرد.

سرهنگ علیشیر پرنور گفت: بسیج با تحلیل و کنکاش در فرامین مقام معظم رهبری و استخراج خط مشی ها برای هر حوزه یک محور اساسی را مورد نظر قرار داده و با تولید محتوا برای گسترش و ترویج آن در جامعه فعالیت می‌کند.

وی افزود: مدیران و مسئولان با پیوستن به این فعالیت بسیج می توانند مخاطبان خود شامل نیروها، خانواده کارکنان و مردم را به این حرکت ده‌ها میلیونی پیوند دهند.

پرنور تاکید کرد: شعار اقتصاد مقاومتی به عنوان یک طرح بصیرانه و مدبرانه از سوی مقام معظم رهبری برای تحقق یک اقتصاد پویا در برابر اقتصاد مریض و نزولی جهانی مطرح شد که اگر تمام دانش انباشته و کتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنیم، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب به این جامعیت در خصوص اقتصاد مقاومتی نخواهیم یافت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: امروز پی‌گیری و اجرایی کردن مطالبات رهبر معظم انقلاب از وظایف اساسی ماست.

در ادامه نشست مسئول فرهنگی اجتماعی سپاه ناحیه گیلانغرب، بسیج و آحاد مردم را بستر سازان تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص‌‌‌های آن ریشه در عمل دارد.

پرویز دارابی افزود: برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی عزمی ملی و اعتقادی استوار لازم است و دوری و پرهیز از مصرف گرایی و اتکا به سرمایه های فکری داخلی و ترویج روحیه خودکفایی از مولفه های تقویت این اقتصاد هستند.

وی خاطر نشان کرد: باید عنصر ابتکار، خلاقیت، توانمندی و ارزش‌های انسانی را وارد محور اقتصاد مقامتی کنیم تا به نتیجه دلخواه خود که همان اقتصاد خودکفاست برسیم.

سردار شریف: یکی از ظرفیت‌های منحصر به فرد بسیج فعالیت در حوزه فرهنگی است

مسئول روابط عمومی‌ کل سپاه پاسداران انقلاب در حاشیه کلاس کارگردانی و نویسندگی بسیج هنرمندان در کرمانشاه گفت: یکی از ظرفیت‌های منحصر به فرد بسیج فعالیت در حوزه فرهنگی است.

سردار دکتر رمضان شریف در حاشیه کلاس‌های ترم دوم دوره آموزش کارگردانی و نویسندگی بسیج هنرمندان در کرمانشاه گفت: قطعا یکی از ظرفیت‌های منحصر به فرد بسیج فعالیت در حوزه فرهنگی است و اقداماتی که سازمان بسیج هنرمندان در راستای توانمند سازی بسیجیان انجام داده قابل تحسین است.

مسئول روابط عمومی‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: بسترسازی اولیه از جمله برگزاری آزمون‌ها و دوره‌های متعدد‌ و‌ شناسایی افراد که به صورت بالقوه در حوزه هنر کارایی لازم و استعداد اولیه را داشته اند برای انجام اقدامات فرهنگی به خوبی انجام شده است.

شریف با اشاره به کلاس‌های برگزار شده در کرمانشاه تاکید کرد: در این کلاس‌ها از اساتید مطرح که از مهم‌ترین مباحث کلان فرهنگی وهنری کشور مطلع هستند استفاده شده است و اساتید تلاش می کنند مهم‌ترین نیازهای امروز انقلاب اسلامی را در حوزه فرهنگ و هنر و مهم‌ترین ترفندهای دشمن علیه انقلاب اسلامی را در این دوره از کلاس‌ها بررسی کنند.

وی ادامه داد: در این کلاس‌های آموزشی هنرمندان با سابقه تاریخی هنر آشنا می‌شوند و با استفاده از مباحث مطرح شده برای نیازهای آینده یک پل ارتباطی منطقی و معقول برقرار می کنند و قطعا افرادی که در این دوره شرکت کرده اند نسبت به قبل از حضور در کلاس ها در همه مباحث پیشرفت قابل توجه ای خواهند داشت.

شریف خاطرنشان کرد: هرچند که شاید همه انتظارات از کلاس های آموزشی برآورده نشود اما به طور یقین در این کلاس ها مبانی، تئوری و اصول حاکم بر این حوزه عنوان می شود که البته تلاش مضاعف بسیجیان را می طلبد که در این عرصه فعالیت می کنند.

با محوریت اقتصاد مقاومتی/

نشست تربیتی بصیرتی هیئت عاشقان ولایت با حضور بسیجیان سرپل ذهاب برگزار شد

با حضور بسیجیان ناحیه سرپل‌ذهاب نشست تربیتی بصیرتی هیئت عاشقان ولایت در سرپل ذهاب با محوریت اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

امام جمعه شهرستان سرپل‌ذهاب در این نشست به ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی بحث جدیدی است. اگر به تاریخ مراجعه کنیم واژه ای بنام اقصاد مقاومتی نمی یابیم.

حجت الاسلام صفدری افزود: اقتصاد مقاومتی شعار نیست بلکه یک حقیقت و یک برنامه و یک سازماندهی برای یک حرکت به جلو و پیروزی اقتصادی است.

وی تاکید کرد: از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد مقاومتی، ضرورت تشکیل نهادهای مبارزه با اشرافی‌گری است زیرا در هر مرحله از اقتصاد فرصت‌هایی برای سوءاستفاده برخی از افراد فرصت‌طلب فراهم می‌شود که با وجود این نهادها فرصت‌طلبان نخواهند توانست به جمع‌آوری ثروت بپردازند.

صفدری خاطرنشان کرد: اگر همه ملت در تمامی عرصه‌ها به‌ویژه اقتصادی وارد شوند می‌توانند در جنگ سخت اقتصادی که دشمن آغاز کرده پیروز شوند و کشور را در همه زمینه‌ها به خودکفایی برسانند.

به همت پایگاه مقاومت دادگستری سرپل‌ذهاب؛ کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزار شد

حیدری، کارشناس پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر اداره بهزیستی سرپل‌ذهاب به ضرورت پیشگیری از اعتیاد در جامعه اشاره کرد و گفت: اعتیاد از مهم ترین معضلات جوامع امروز است که با تهدید مغز و شخصیت انسان و با نشان دادن چهره ای زیبا، مشکلات خود را به همراه می آورد.

وی اعتیاد را طاعون قرن حاضر معرفی کرد و مبارزه با آن را یک امر ملی برشمرد و بهترین راه مبارزه با آن را آگاهی دادن و پیشگیری از این معضل دانست.

حیدری برگزاری همایش ها و دوره های توجیهی و کارگاه های آموزشی را برای پیشگیری از مواد مخدر کاری ضروری و لازم برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: هر مسئول و فرد ایرانی برای مبارزه با پدیده شوم اعتیاد وظیفه دارد تا با تشریح ابعاد خطرناک مصرف مواد مخدر، جوانان را در مقابل این تهدید واکسینه کند.

