200 داوطلب هلال احمر از 5 استان کشور به زائران پیاده امدادرسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صادقی وزین بعد از ظهر چهارشنبه در اماکن اسکان زائران پیاده اظهار کرد: 250 پزشک و پرستار داوطلب 20 میلیون تومان برای تامین داروی درمانگاهها در اماکن اسکان خبر داد.

وی بیان کرد: 10میلیون تومان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پنج میلیون تومان خیرین و پنج میلیون تومان جامعه پزشکی هزینه دارو داشته اند.

دبیر ستاد استقبال از زائران پیاده تاکید کرد: هماهنگی لازم برای خروج زائران در بعد از ظهر شهادت امام رضا(ع) انجام شده و اگر به اندازه کافی اتوبوس نباشد شرکت اتوبوسرانی مشهد سرویس دهی به زائران خواهد داشت.

وی افزود:، 80 ایستگاه و پایگاه در شش محور ورودیهای مشهد، کلات، فریمان، تربت حیدریه، نیشابور، سرخس، جاده قوچان برای درمان ویزیت بیماران برپاشده است.

صادقی وزین گفت: 66 اسکان داخل شهری داریم که در این اماکن پزشک و پرستار حضور دارند تا زائران به سلامت به زیارت بپردازند.

دبیر ستاد استقبال از زائران پیاده گفت: تمام موارد بهداشتی و درمانی را زائران می توانند به تلفن 8546190 اطلاع دهند تا موارد بهداشتی آنان پیگیری شود.

وی افزود: بیمارستانهای دوازده گانه مشهد آمادگی ارائه خدمات رایگان به تمامی زائران را دارند که در هر ایستگاه سه فرم ارجاع توزیع شده تا در صورت بروز موارد حاد ارجاع به بیمارستانها در شهر صورت بگیرد.