به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت سینمای ایران گفت: متاسفانه ممیزی‌‌ها روز به روز بیشتر می‌شود که این لطمه زیادی به یک اثر هنری وارد می‌کند؛ تا آن‌جا که این آثار دیگر اعتبار لازم را ندارند و وظیفه هنرمند است تا با ساختن آثار اثرگذار باشند.

وی در ادامه افزود: وقتی در این عرصه کار می‌کنیم باید احساس مسئولیت داشته باشیم و رابطه بازی را در سینمای ایران از بین ببریم و از هنرمندانی در سینما استفاده کنیم که سال‌ها در این عرصه فعالیت داشتند و تجربه کسب کرده‌اند.

بازیگر سریال "قصه‌های مولوی" با بیان اینکه باید به اصل و ریشه‌ها بپردازیم گفت: جشنواره باید به بهترین شکل ممکن برگزار شود، اما باید دید وظیفه هنرمندان در این راستا چیست.

وی با بیان اینکه هنرمندان از رئیس خوششان نمی آید، خاطر نشان کرد: کسی که عهده‌دار مسئولیتی است باید راه را برای هنرمند باز کند تا بتواند به راحتی اثرش را به نمایش درآورد. این‌ها مشکلاتی است که باید در ابتدا به آن پرداخته شود تا بتوانیم جشنواره‌ای در حد بین‌المللی برگزار کنیم.

مشایخی ادامه داد: کسی که مسئولیت یک جشنواره را برعهده می‌گیرد باید خدمتگزار هنرمندان باشد و در اتاقش همواره به روی هنرمندان باز باشد زیرا این مقام و مسئولیت و این میزها به کسی وفا نکرده اما هنرمند همیشه ماندگار است. بنابراین باید به نظر هنرمندان احترام بگذارند و برای آنها ارزش قائل باشند.

بازیگر فیلم "کمال الملک" با بیان اینکه این جشنواره به خوبی توانسته سینمای ایران را به کشورهای دیگر معرفی کند، توضیح داد: فیلم‌هایی از کارگردانان مطرح کشورمان به جشنواره‌های بزرگی راه پیدا کرده‌اند و موفق به کسب جایزه شده‌اند. این افتخاری است که نصیب سینمای ایران شده است و من در تمامی مصاحبه‌های قبلی‌ام هم گفته‌ام که انگار این جایزه را به من داده‌اند‌.

وی ادامه داد: فیلم‌های زیادی از کارگردانان مطرح و جوان کشور داشته‌ایم که در همه جای دنیا دیده شده است اما این کافی نیست؛ به عنوان مثال اگر آثار ادبی کلیه جهان را با ایران مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد در هیچ جای دنیا به اندازه ایران به اخلاق و ادب پرداخته نشده است، یعنی آثاری که در ایران خلق شده را با هیچ کشوری نمی‌توان مقایسه کرد. به همین دلیل ما باید در جهان اول باشیم و برای این کار راه باید برای هنرمند باز باشد تا بتواند آثارش را خلق کند و به جهانیان نشان دهد اما وقتی سانسورها شدید باشد لطمات زیادی به هنرمندان وارد می‌شود.

وی برگزاری همزمان جشنواره در تهران و سایر استان‌ها را کاری بسیار پسندیده دانست و گفت: ما تنها یک ایران داریم و همه جای ایران سرای من است. اگر غیر از این باشد استثناء قائل شده‌ایم و به نوعی گفته‌ایم تنها کسانی که در تهران زندگی می‌کنند می‌توانند این فیلم‌ها را ببینند و این امکان را از هموطنان شهرستانی سلب می‌کنیم و این امر توهین به آنها و عدم رعایت عدالت است.

این بازیگر همچنین در مورد داوری های جشنواره نیز گفت: من معتقدم اگر هیئت انتخاب داوری عوض شود سرنوشت فیلم‌ها هم تغییر می‌کند، چون سلیقه‌ها متفاوت است. باید همواره توجه داشته باشیم تا نگاه سلیقه‌ای را کنار بگذاریم و رای‌ها عادلانه و به حق باشد.

وی در پایان افزود: در زمان داوری باید چشم‌ها بسته شود و بدون حب و بغض و بدون در نظر گرفتن دوست و دشمن رای دهند اما این موضوع نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم کمتر اتفاق افتاده است.