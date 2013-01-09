به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از مرحله یک‌چهارم نهایی بیست و ششمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز چهارشنبه بین تیم‌های فوتبال استقلال و ابومسلم برگزار شد که استقلال با 5 گل ابومسلم را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی این رقابتهای صعود کند.

در این بازی که با قضاوت البرز حاجی‌پور در ورزشگاه آزادی برگزار شد، جی‌لوئید ساموئل (25)، فرزاد حاتمی (47 و 65)، جواد نکونام (63 - پنالتی) و پژمان منتظری (76) گل‌های استقلال را به ثمر رساندند. امیرحسین صادقی از تیم استقلال و علی حق‌دوست، فرزاد حمیدی و میثم رضاپور از تیم ابومسلم هم بازیکنان اخطاری این بازی بودند.

استقلال که در دو نیمه مسابقه تیم برتر میدان بود، از این برتری به خوبی برای رسیدن به پیروزی استفاده کرد، هرچند تیم ابومسلم هم موقعیت‌های خوبی را از دست داد. البته بهترین صحنه مسابقه به ضربه پنالتی جواد نکونام باز می‌گشت که با حرکت "چیپ" دروازه ابومسلم را به زیبایی باز کرد.

با این پیروزی استقلال به عنوان سومین تیم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابتها را بدست آورد و حریف تیم سپاهان اصفهان در این مرحله از مسابقات شد. میزبان این بازی با قرعه‌کشی مشخص خواهد شد.

در آخرین مسابقه از مرحله یک‌چهارم نهایی بیست و ششمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور تیم‌های پرسپولیس و ذوب‌آهن اصفهان به مصاف همدیگر می‌روند که زمان و مکان برگزاری این بازی هنوز مشخص نشده است.