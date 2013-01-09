آزمون استخدامی استان فارس فردا صبح برگزار می شود/مصوبه دولت لازم الاجراست

به گزارش خبرنگار مهر حسین صادق عابدین عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه دیدار مردمی در جمع خبرنگاران گفت: بخش عمده ای از اعتبارات استان را به پروژه های مهر ماندگار اختصاص داده ایم که در این میان پروژه های نیروگاهی با چنین رقمی در سابقه استان فارس نایاب بوده است.

وی یادآور شد: فاز اول قطار شهری شیراز نیز در اردیبهشت و خرداد سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه آزمون استخدامی این استان فردا صبح در شیراز برگزار می شود افزود: بر اساس مصوبه باید مباحث مختلف را در بحث جذب نیرو اجرایی کنیم که بر این اساس در مرحله اول این استخدام400 تا 450 نفر جذب می شوند.

وی تاکید کرد: مصوبه دولت برای ما لازم الاجراست و تا زمانی که مجلس طرح جدیدی را تصویب نکند ما به آن پایبند بوده و این بحث را اجرایی می کنیم.

متوسط نیروی انتظامی استان فارس افزایش خواهد یافت

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت امنیتی استان تاکید کرد: امنیت از ضروری ترین مباحث اجتماعی است که متاسفانه طی چند ماه گذشته به دلیل وقوع برخی از سرقت های بانک جو ناامنی ایجاد شده و بسیاری از شایعات در شهر شیراز افزایش داشته است.

وی یادآور شد: یکی از مشکلات نیروی انتظامی استان کمبود نیرو بود که با توجه به جلسات مشترک با فرمانده ناجا قرار شد که تا پایان سال نیروی انتظامی استان فارس از لحاظ کادر و نیروی انسانی از متوسط موجود کشور بیشتر داشته باشد.

صادق عابدین یادآور شد: از جمله اولویت های توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در استان وجود امنیت است که در این بخش باید توجه بیشتری را داشته باشیم.

استاندار فارس با اشاره به اینکه بانک های استان مکلف به تجهیز مراکز خود شده اند افزود: تجهیزات لازم برای بانک های استان ابلاغ شده و تمامی بانک های استان فارس مکلف هستند این تجهیزات را در مراکز خود نصب کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اخرین وضعیت شهر سلامت یادآور شد: کارهای مطالعاتی بسیار مناسبی در این خصوص انجام شده و هفته آینده با بنیاد تعاون سپاه جلسه ای برگزار خواهیم کرد زیرا آنها علاقه مندی فراوانی در این پروژه دارند.

کارهای معنوی احتیاجی به ثبت در گینس ندارد

صادق عابدین همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ثبت جهانی بزرگترین پخت دنیا در شیراز گفت: پخت 63 تن آش سبزی نذری حرکت معنوی و فرهنگی بزرگی است که برای مردم استان فارس یک افتخار است.

وی تصریح کرد: اعتقادات مذهبی و فرهنگی احتیاج به ثبت در گینش ندارد چرا که این حرکت بسیار فراتر و بزرگتر از گینس است.