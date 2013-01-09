تسطیح اساسی20 هکتار از اراضی گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله دهقانی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار ضمن اشاره به تسطیح اساسی20 هکتار از اراضی این شهرستان، اظهار داشت: برای انجام این عملیات حدود 200 میلیون ریال از محل اعتبارات بلاعوض دولتی هزینه و 15 درصد نیز از سوی بهره برداران تامین شد.

وی افزود: تولید یک هزار و 950 تن شیر، تولید 225 تن گوشت قرمز، گوشت سفید 130 تن و 165 تن تخم مرغ، انجام 665 مورد تلقیح مصنوعی و رکورد گیری شیر از یک هزار و 800 راس گاو و توزیع 95 هزار قطعه بچه ماهی از مهمترین اقدامات ماه گذشته مدیریت در بخش دام، طیور و شیلات بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار بیان کرد: مبارزه با آفات انباری یک هزار و 369 تن محصول، ضد عفونی 511 تن بذور گندم و جو، مبارزه با موش صحرایی در سطح 13 هکتار، نظارت بر 200 هکتار طرح های افزایش محصولات زراعی و باغی و توزیع 150 تن کود های شیمیائی از جمله فعالیت های این مدیریت در ماه گذشته بوده است.

دهقانی در خاتمه تصریح کرد: صدور یک مورد جواز تاسیس و دو مورد پروانه بهره برداری، برگزاری کار گاه آموزشی بیمه محصولات کشاورزی به حجم 35 نفر روز، بازدید از 40 مورد اراضی برای تقاضای تغییر کاربری و استعداد یابی 15 هکتار از اراضی نیز از دیگر اقدامات این اداره بوده است.

