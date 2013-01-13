حذف "بوی سرب، عطر علف" از فجر متعجبم کرد/"میگرن" در انتظار پروانه نمایش خارجی

مانلی شجاعیفر در گفتگو با خبرنگار مهر و درباره حذف فیلماش از جشنواره فیلم فجر اینگونه گفت: من این مستند 61 دقیقهای را برای بازبینی در جشنواره فجر در آخرین مهلت به دفتر جشنواره ارائه کردم و با توجه به نمایش آن برای برخی مدیران، از نبود فیلم در بخش مستند جشنواره تعجب کردم.
وی افزود: در هر صورت هر هیئتی سلیقه خاص خود را دارد و من به این موضوع احترام میگذارم. درباره فیلم خودم هم قطعا برای ارائه آن به رویدادهای خارجی اقدام خواهیم کرد و امیدوارم در جشنوارههای دیگر فیلم پذیرفته شود.
شجاع فر درباره فیلم دیگرش با نام "میگرن" در جشنوارههای خارجی گفت: ما منتظر صادر شدن پروانه نمایش خارجی فیلم هستیم تا برای حضور در جشنوارهها اقدام کنیم.
"بوی سرب، عطرعلف" یک مستند 61 دقیقهای درباره تقابل زندگی شهری و روستایی است و تمام تصویربرداری آن در منطقه سیاهکل، رشت و دیلمان انجام شده است.
به گفته کارگردان، فیلم کاملا یک مستند داستانی نیست و در اصل به زندگی زنی میپردازد که زادگاهش روستایی حوالی سیاهکل است. او هم اکنون کارمند یک اداره است و از فضای روستا دور شده و درگیر زندگی شهری شدهاست. در میان خاطرات او در فیلم و نمایش زندگی روزمرهاش تصاویری از روستا هم به تصویر کشیده میشود.
"میگرن" اویلن فیلم بلند سینمایی شجاعیفر مدتی پیش در سینماهای تهران اکران شد. در این فیلم هنگامه قاضیانی، هدایت هاشمی، پانته آ بهرام، افشین هاشمی، رضا کیانیان و... بازی میکنند.
نظر شما