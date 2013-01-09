آشنایی با اصول خریدهای اینترنتی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مختاری نسب در این باره اظهارداشت: با توجه به رشد روز افزون فروشگاه‌های اینترنتی، خرید اینترنتی بسیار متعارف شده است، اما در صورتی که این خرید بدون آگاهی صورت پذیرد، مشکل ساز خواهد بود.

وی با اشاره به مزایای خرید اینترنتی از قبیل دوری از ترافیک شهری و صرف وقت زیاد برای رفت و آمد، افزود: تخلفات بی‌شمار برخی، چهره فروشگاه‌های اینترنتی معتبر و اطمینان خرید از طریق فضای مجازی را مخدوش کرده و لازم است شهروندان با شناخت و آگاهی از حقوق خود و استاندارد‌های یک فروشگاه مطمئن اینترنتی به خرید از فضای مجازی اقدام کنند.

وی بیان کرد: چون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی فروشگاه‌های اینترنتی و تطابق نحوه عملکرد آن با قوانین، اقدام به اعطای نماد الکترونیکی (اینماد enamad) کرده و به صورت مداوم این فروشگاه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند، تنها فروشگاه‌هایی که این نماد را اخذ کرده‌اند معتبر بوده و شهروندان می‌توانند از این فروشگاه‌ها با اطمینان خرید کنند.

رئیس پلیس فتا استان قزوین تصریح کرد: شهروندان لازم است هنگام خرید به وجود نماد در وب سایت فروشگاه توجه کرده و با کلیک روی نماد از جلی نبودن آن اطمینان حاصل کنند و در این خصوص باید توجه شود.

مختاری ‌نسب اظهارداشت: آدرس سایت فروشگاه با این آدرس http://enamad.ir یکسان باشد.

این مسئول با بیان اینکه در صورت تخطی از مقررات، نماد اطمینان این فروشگاه‌ها سلب خواهد شد، افزود: فروشگاه دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) موظف است در صورتی که خریداران با مشکلی مواجه شدند، پاسخگوی سئوالات باشد.

رئیس پلیس فتا استان قزوین با اعلام اینکه شهروندان می‌توانند از طریق وب سایت پلیس فتا، اقدام به ارایه گزارش تخلفات و جرایم احتمالی فروشگاه‌‌ها کنند، خواستار شد: برای پاکسازی فضای سایبری از جرایم و کلاهبرداری‌ها و پیشگیری از ضرر و زیان به دیگر شهروندان حتی در مواردی که مبالغ کلاهبرداری اندک است نیز نسبت به گزارش جرم یا طرح شکایت اقدام کرده و به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.

