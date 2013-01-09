اشتغال و خودکفایی مددجویان اولویت کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر چهارشنبه در نشست با مسئولان کمیته امداد شهرستان گناوه اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) تلاش‌های بسیار زیادی را برای بهبود وضعیت زندگی مددجویان در دستور کار دارد و در این راستا از روش‌های مختلف حمایتی استفاده می‌کند.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در کیمته امداد استان بوشهر به دنبال تحقق آن هستیم، پیگیری وضعیت اشتغال برای مددجویان است که این اقدام می‌تواند در خودکفایی این خانواده‌ها تاثیر به‌سزایی داشته باشد.

مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره) استان بوشهر با تقدیر از همکاری بانک‌های برای اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد، افزود: بانک‌های عامل در سال گذشته همکاری خوبی با این نهاد در زمینه پرداخت تسهیلات داشتند.

وی خواستار تداوم همکاری‌های بانک‌ها در این زمینه شد و بیان داشت: از بانک‌های عامل انتظار می‌رود که در سال جاری نیز همانند سال گذشته با این نهاد همکاری کنند تا بتوانیم در زمینه اشتغال برای مددجویان گام‌های اساسی برداریم.

محبی به تسهیلات اختصاص یافته به مددجویان شهرستان گناوه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: سهم کل شهرستان گناوه ازمحل اعتبارات خوداشتغالی امسال از محل بند 76 قانون بودجه 23 میلیارد و 270 میلیون ریال اختصاص یافته است.

وی افزود: از محل بند 11 مصوبات شورای عالی اشتغال نیز سهمیه خوداشتغالی شهرستان گناوه 16 میلیاردرریال است و در بحث مشاغل خانگی از همین بند حدود 12 میلیارد و 950 میلیون ریال اعتبار شامل شهرستان گناوه شده است.

پرداخت مستمری به سه‌‌هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان گناوه



مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناوه نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای ارائه تسهیلات به مددجویان، گفت: این نهاد به عنوان دستگاه برتر در زمینه جذب اعتبارات و پرداخت تسهیلات کارگروه اشتغال این شهرستان انتخاب شد.

اکبر علیپور اظهار داشت: در سال جاری حدود 90 پرونده از سرفصل اعتباری بند 76 قانون بودجه و 11 مصوبه شورای عالی اشتغال تشکیل و به بانک‌های عامل ارائه شده که تنها به چهارمتقاضی تسهیلات پرداخت کرده اند.

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گناوه در ادامه از بانک‌های عامل این شهرستان خواست تا نسبت به پرداخت تسهیلات متقاضیان معرفی شده این نهاد به موقع اقدام کنند.

وی با بیان اینکه اشتغال مددجویان راه مقابله با فقر است، عنوان کرد: کمیته امداد نام مقدس حضرت امام (ره) را به همراه دارد و بدون تردید تنظیم این فعالیت‌ها در راستای اهداف حضرت امام (ره) با برکت و اثربخش است.

علیپور از پرداخت مستمری به سه هزار و 149 مددجوی کمیته امداد شهرستان گناوه خبر داد و افزود: در دی‌ماه مبلغی بالغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال مستمری برای این تعداد خانوار واریز شد.

وی تلاش برای رفع فقر و محرومیت را از مهم‌ترین اولویت‌های این نهاد در سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: خودکفایی مددجویان و توانمندسازی خانواده‌های زیر پوشش از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در نیمه دوم سال جاری مورد توجه قرار دارد.

علیپوربیان کرد: حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش و تلاش برای ادامه تحصیل آنها از جمله برنامه‌هایی است که مسئولان ارشد کمیته امداد توجهی خاص به آن دارند و افزایش سطح کیفی خدمات و جلب رضایت خاطر افراد زیر پوشش نیز از اولویت‌های این نهاد است که امیدوار هستیم به اهداف مورد نظر برسیم.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه اذعان داشت: باید با همکاری یکدیگر در راستای رشد و توسعه ایران اسلامی از همه امکانات و ظرفیت موجود به نحو مطلوب بهره ببریم.