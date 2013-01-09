3 جودوکار خراسان شمالی به دور جدید اردوی تیم ملی دعوت شدند

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با نظر کادر فنی تیم ملی جودو، بهزاد وحدانی در وزن 60 کیلوگرم، مصطفی دلیریان در 66 کیلو و علی محمدنیا در وزن 90 کیلوگرم از خراسان شمالی به دور جدید اردوی تیم ملی اعزامی به رقابت های گرجستان دعوت شدند.

وی افزود: این افراد پیشتر در سی و هفتمین دوره رقابت های جودو قهرمانی کشور در اوزان خود به مقام قهرمانی رسیده بودند.

خسرویار اظهار داشت: اردوی آماده سازی تیم ملی جودو ایران برای حضور در تورنمنت بین المللی گرجستان زیر نظر مسعود حاجی آخوندزاده سرمربی تیم ایران، از روز 24 دی ماه در محل سالن شهید کبکانیان تهران آغاز می شود و این سه جودوکار باید در این روز خود را به کادر فنی معرفی کنند.

وی با بیان اینکه اردوی تیم ملی 10 روز به طول می انجامد، اضافه کرد: پس از اتمام این اردو جودوکاران به رقابت های بین المللی جودو در گرجستان اعزام می شوند.

رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی عنوان کرد: رقابت های بین المللی جودو گرجستان در روزهای 14 و 15 بهمن ماه در شهر تفلیس پایتخت این کشور برگزار خواهد شد و تیم ملی جودو بزرگسالان ایران به عنوان نخستین پیکار در سال 2013 در آن شرکت می کند.