ارائه گزارش بررسی نظرات درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی پیشنهادهای قوه قضائیه درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

معاونت حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: برای تسریع در روند تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دفاع از مفاد این قانون، کارگروه ویژه‌ای تشکیل شد.

پس از تاکید شورای نگهبان مبنی بر ضرورت اظهار نظر رئیس قوه قضاییه درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارجاع لایحه به قوه قضائیه، بررسی این لایحه بیش از 9 ماه به طول انجامید.

پس از وصول نظرات رئیس قوه قضائیه، با توجه به شرایط ویژه کشور و نیاز مبرم به ابزاری کارآمد برای ایجاد بستر مناسب قانونی در مبارزه با پدیده مخرب قاچاق کالا و ارز و ضرورت پرهیز از هرگونه اتلاف وقت و ایجاد وقفه در روند تصویب نهایی و ابلاغ قانون، کارگروه ویژه بررسی نظرات رئیس قوه قضائیه با حضور جمعی از معاونان، مشاوران و مدیران مربوطه تشکیل شد.

این کارگروه ویژه با برگزاری بیش از 10 جلسه، نظرات مذکور را بررسی و گزارش آن را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کرد.