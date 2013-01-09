  1. هنر
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۳۷

ستوده‌نیا به مهر خبر داد:

استعفای میرزمانی پذیرفته نشد/ انتصاب پاشایی به سمت قائم مقام دفتر موسیقی

استعفای میرزمانی پذیرفته نشد/ انتصاب پاشایی به سمت قائم مقام دفتر موسیقی

حمیدرضا شاه‌آبادی معاون هنری وزارت ارشاد با استعفای میرزمانی مدیرکل دفتر موسیقی موافقت نکرد. همچنین با حکم میرزمانی علیرضا پاشایی به سمت قائم مقام این دفتر منصوب شد.

علی ستوده‌نیا مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر خبر داد: استعفای محمد میرزمانی مدیر کل دفتر موسیقی از سوی آقای شاه‌آبادی معاون هنری ارشاد پذیرفته نشد.

وی ادامه داد: آقای میرزمانی به دلیل کسالت و تبعات بیماری از سمت خود استعفا داده بود اما برای اینکه دفتر موسیقی همچنان از تجربیات وی بهره‌مند شود، با استعفای وی موافقت نشد ولی برای اینکه سنگینی کار مشکلات جسمانی او را تشدید نکند، تصمیم بر این شد که فردی به عنوان قائم مقام وی منصوب شود.

ستوده‌نیا با اشاره به اینکه حکم قائم مقامی دفتر موسیقی برای علیرضا پاشایی صادر شده است، عنوان کرد: این حکم از سوی میرزمانی صادر و امضا شده است و ازین پس پاشایی در مقام قائم مقام دفتر موسیقی، محمد میرزمانی را همراهی خواهد کرد.

به گفته وی، سیاست‌های دفتر موسیقی همچنان توسط محمد میرزمانی تبیین و امور اجرایی توسط پاشایی دنبال خواهد شد.

در حکم میرزمانی خطاب به پاشایی آمده است:

جناب آقای پاشایی

سلام علیکم

نظر به مراتب تعهد و سوابق فعالیت‌های فرهنگی، جنابعالی به موجب این حکم به سمت قائم مقام دفتر موسیقی منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از درگاه حق تعالی و تحت توجهات حضرت ولیعصر (عج) در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

به گزارش مهر، علیرضا پاشایی عضو هیئت مدیره موسسه ارکستر ایران است.

کد مطلب 1787780

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