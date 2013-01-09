رشد 12 درصدی آثار جایزه کتاب فصل نسبت به دوره قبل

به گزارش خبرنگار مهر اختتامیه بیست و دومین دوره جایزه کتاب فصل عصر امروز چهارشنبه 20 دی با حضور علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار شد.

علی شجاعی صاعین مدیرعامل موسسه خانه کتاب با سخنانی در این برنامه گفت: اینکه در هر دوره از جایزه کتاب فصل چهره ها و استعدادهای جدیدی به جامعه فرهنگی کشور معرفی می شوند، خستگی را از تن ما خواهد گرفت.

وی افزود: خوشبختانه درهمه دوره های جایزه کتاب فصل آثار برگزیده از تنوع موضوعی خوبی برخوردار بوده و برگزیده ها هم عموما چهره های جوان و استعدادهای درخشان هستند.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب ابراز امیدواری کرد با همراهی وزارت ارشاد ، روزهای درخشان تری در انتظار جایزه کتاب فصل باشد.

احسان شواربی مقدم که با کمتر از 20 سال سن به جهت گردآوری دیوان "منیجک ترمذی" به عنوان یکی از منتخبان بیست و دومین دوره جایزه کتاب فصل شناخته شده بود در سخنان کوتاهی به نحوه گردآوری اشعار این شاعر قرن ششم هجری پرداخت.

همچنین مجید لطفعلیان که در حوزه علوم کاربردی برگزیده جایزه کتاب فصل شده بود به بیان نکاتی درباره اثر تالیفی خود پرداخت.

مجید عمیق هم از مترجمان برگزیده این دوره از جایزه کتاب فصل در سخنانی با اشاره به تخصص خود در ترجمه آثار حوزه کودک و نوجوان از اینکه به گفته وی تعداد ترجمه های بد در حال افزایش است ، ابراز تاسف کرد.

وی گفت: متاسفانه ترجمه های بد همانند علف های هرز فضای آثار ترجمه ای حوزه کودک و نوجوان را دربر گرفته و تعداد آنها رو به فزونی است.

این منتخب جایزه کتاب فصل همچنین به دست اندرکاران این جشنواره پیشنهاد داد جوایز این حوزه را افزایش دهند.

در این برنامه همچنین مجید حمید زاده دبیر علمی جایزه کتاب فصل گزارشی از روند داوری آثار در بیست و دومین دوره این جشنواره ارائه کرد.

به گفته وی در این دوره 4 هزار و 34 اثر به دبیرخانه رسیده بود که در گروههای یازده گانه ارزیابی و در پایان 19 اثر انتخاب شد که از این میان 3 اثر برگزیده و 16 اثر شایسته تقدیر هستند.

وی با اشاره به شیوه متعارف انتخاب آثار برگزیده و شایسته تقدیر در این جایزه گفت: کتاب هایی که امتیاز آنها بیش از 90 باشد برگزیده و از میان آثاری که امتیازشان بین 80 تا 90 باشند، اثری که بیشتری امتیاز را کسب کرده باشد شایسته تقدیر شناخته می شود.

حمیدزاده در عین حال تایید هیات علمی این جایزه را در مورد برگزیده یا شایسته تقدیر بودن آثار منتخب هیات داوران ، ضروری خواند. اکبری ، تقی خانی، نصری، غفاری، کمره ای، قهرمانی، وفایی، محقق و کچوئیان 9 عضو هیات علمی جایزه کتاب فصل هستند.

به گفته حمید زاده به هر یک از برگزیدگان این جایزه فصل 5 سکه بهار ازادی و به صاحبان آثار شایسته تقدیر 3 سکه بهار آزادی اهدا می شود.

دبیر جایزه این مسابقات همچنین با مقایسه دوره اخیر آن با دوره قبلی و نیز دوره مشابه سال قبل (آثار منتشر شده در تابستان 1390) گفت: در دوره قبل 3 هزار و 707 اثر در دبیرخانه ارزیابی شد که دوره اخیر در مقایسه با آن رشدی 12 درصدی دارد ضمن اینکه تعداد منتخبان دوره قبل 20 کتاب و در دوره اخیر 19 کتاب بوده اند.

در دوره مشابه جایزه کتاب فصل در سال قبل هم 4 هزار و 671 اثر داوری و 29 اثر انتخاب شد.

حمیدزاده در پایان ابراز امیدواری کرد این جایزه در دوره های آتی از نظر کمی و کیفی رشد کنند.