مصوبات شورای آموزش و پرورش باید به سمت پژوهش هدایت شود

به گزارش خبرنگار مهر ، علی واحدی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک اعضای قبلی و فعلی شورای آموزش و پرورش بناب گفت: باتوجه به اینکه تا امروز بیشتر نیازهای آموزشی و پرورشی شهرستان بناب در قالب اجرایی شدن مصوبات شورای آموزش و پرورش تأمین شده است، بنابراین از این پس باید به مسائل پژوهشی و بسترسازی برای آن توجه کرد.

وی با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش تنها نهادی است که مسائل کلان مجموعه آموزش و پرورش درآنجا مطرح و بررسی می شود؛ گفت: قرارگرفتن فرماندار بعنوان بالاترین مقام دولتی منطقه در رأس این شورا به اجرایی شدن مصوبات شورا کمک بیشتری کرده است.

واحدی از تشکیل 10 جلسه برای شورای آموزش و پرورش شهرستان بناب از ابتدای امسال تاکنون خبرداد و خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته نیز 11 جلسه برای این شورا برگزار شده بود که حاصل آن 111 مصوبه مفید بود و خوشبختانه همه آنها اجرایی شد.

وی ادامه داد: بیشترین مصوبات جلسات سال گذشته به مسائل آموزشی و پرورشی و کمترین آنها به مسائل پژوهشی مربوط بوده است.

کارشناس مسئول امور شوراهای منطقه ای آموزش و پرورش استان در ادامه سخنان خود از اشباع احداث فضاهای آموزشی بیشتر شهرهای استان خبرداد و گفت: آنچه امروز بیشتر از همه احساس نیاز می شود، تأمین ملزومات و تجهیزات مدارس است که در این زمینه باید از ظرفیت خیرین مدرسه یار استفاده کنیم.

واحدی بیان کرد: امروز به امکانات و تجهیزات، بیشتر از زمین و ساختمان نیاز داریم.