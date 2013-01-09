پایان دی ماه مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی شعر قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت مونسی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و معرفی ستاد برگزاری این جشنواره یادآور شد: علاقمندان می توانند تا پایان دی ماه آثار خود را به نشانی دبیرخانه واقع در اداره کل ارشاد اسلامی استان واحد قرآنی ارسال کنند.

وی گفته وی این جشنواره به همت ارشاد اسلامی استان اردبیل و با مشارکت مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت ارشاد همزمان با شب میلاد با سعادت حضرت محمد (ص) 9 بهمن در اردبیل برگزار می شود.

سرپرست معاونت فرهنگی و هنری ارشاد استان تصریح کرد: نخستین جشنواره ملی شعر قرآنی به زبان آذری "ترنم وحی" با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ ناب و منور قرآنی و پاسداشت ارزشهای اصیل قرآنی و اسلامی و تکریم شاعران آذری زبان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از معرفی اعضای ستاد برگزاری این جشنواره خبر داد و یادآور شد: با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیر کل ارشاد استان اردبیل به عنوان دبیر جشنواره ملی شعر قرآنی به زبان آذری آیات از سری برنامه های جشنواره قرآنی آیات منصوب شده است.

مونسی علی چشمه نور، سعید نوریان، پروین قبادی، مهدی طاهری، بهرام بابایی، علی اصغری، مهدی میرزا رسول زاده، توحید بلور ساز، حمدالله اسکندری، رحمان زمانی و نادر سقاء را از عوامل اجرایی این جشنواره برشمرد.

