90 عضو هیئت علمی در مراکز دانشگاهی خلخال فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمدی عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال این شهرستان را اقلیم فرهنگ و ادب دانست و عنوان کرد: وجود 90 نفر هیات علمی با سابقه در دو دانشگاه آزاد و پیام نور خلخال سبب شده این منطقه در پرورش دانشجو و تولید علم در سطح استان اردبیل برتر باشد.

وی به ایجاد تعامل فکری دانشجویان و هیات های عملی دانشگاهها در توسعه منطقه تاکید و تصریح کرد: زیربنا و اساس توسعه فرهنگی و علمی هر شهرستان را وجود نخبگان و هیات علمی مراکز آموزش عالی است.

محمدی خواستار گسترش فعالیت های پژوهشی در دانشگاه آزاد بویژه در زمینه اقتصادی شد و بیان کرد: امسال کار سرمایه گذاری با برگزاری همایش فرصت های شغلی در خلخال آغاز شد و با همت و تلاش جامعه دانشگاهی و اقشار مختلف این مهم تحقق می یابد.

در این مراسم مسئول دفتر نمایندگی رهبر در دانشگاه آزاد استان اردبیل نیز تحصیل در کنار تهذیب را اولویت برای دانشجویان اولویت اصلی دانست.

حجه الاسلام حمید واحدی زاده عنوان کرد: دانشجویان باید با آخرین توانی ذهنی خود در محقق شدن فرمان مقام معظم رهبری تلاش کرده و با توان علمی خود راه را بر دشمنان سد کنند.

وجود 60 رشته در دانشگاه آزاد خلخال

همچنین در این مراسم رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی ضمن ارائه گزارش از عملکرد خود عنوان کرد: هم اکنون 27 رشته به رشته های دانشگاه آزاد اسلامی اضافه شده است که انتظار می رود به این تعداد افزوده شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی خلخال از سال 1371 تاسیس شده اضافه کرد: این مرکز با داشتن دو هزار و 200 دانشجو در60 رشته آموزشی و 67 هیات علمی در حال فعالیت است.

اجرای 300 برنامه فرهنگی در خلخال

یعقوب علوی متین با بیان اینکه امتیاز واحد خلخال از 266 در سال 1389 به 748 در سالجاری رسیده است افزود: در سالجاری این امتیاز 400 درصد افزایش یافته است.

این مسئول از برگزاری 300 برنامه فرهنگی در دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: در مقایسه با سایر دستگاهها این مرکز در اجرای برنامه های فرهنگی جز موفق ترین مراکز استان بوده است.

درپایان مراسم ضمن تقدیر از زحمات 31 ماهه یعقوب علوی متین رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی خلخال دکتر حسین علیپور به عنوان رئیس جدید این دانشگاه معرفی شد.



