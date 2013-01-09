قائم شهر دارای سیستم تصفیه فاضلاب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز محمودی راد عصر چهارشنبه در نهمین جلسه شورای اداری قائم شهر اظهار داشت: حفظ محیط زیست به عنوان رابط جمعی در دستگاههای اداری با همفکری در زمینه بازیافت و استفاده بهینه از انرژی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز توسعه حق جامعه است افزود: امروز توسعه با تکنولوژی برتر و پاک مورد قبول جامعه و باید درمجاورت زیرساختها و مناطق زندگی بدنبال آن باشیم.

محمودی راد گفت: در دولت نهم و دهم با یک دیدگاه کارشناسی و ارزیابی زیست محیطی مجوز ساخت پالایشگاه، کارخانه سیمان، سد سازی در استان صادر شد.

وی از ساخت سد در حوزه قائم شهر در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت: بحث زباله و فاضلاب در دستور کار مسئولان شهرستان است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست مازندران وظیفه این دستگاه را حفظ منابع زیست محیطی جامعه دانست و گفت: مخالفت با انجام برخی طرح ها به دلیل مغایرت با اصول زیست محیطی است و به معنای جلوگیری از انجام کار نیست.

قائم شهر، دومین شهرستان پرتراکم کشور است.