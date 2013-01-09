مشکل بیکاری تنها مربوط به دولتهای نهم و دهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مجید دوستعلی عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعان، کار و رفاه اجتماعی البرز که در سالن شهدای دولت استانداری در کرج با حضور جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان برگزار شده بود، ضمن اشاره به تحریم ها علیه کشور در حوزه های مختلف ضرورت خود باوری را رمز پیروزی و مقابله با ترفندهای دشمن دانست.

وی عدم تطابق بین نیاز فارغ التحصیلان و بازار کار و سیاست های غلط از گذشته را عوامل ایجاد مشکل در حوزه اشتغال دانست و گفت: موضوع بیکاری تنها مربوط به دولت نهم و دهم نبوده و مجموعه عواملی از گذشته در این موضوع دخیل بوده است.

دوستعلی با اشاره به تحریم ها از سوی دشمن ادامه داد: دشمن به دنبال متقاعد ساختن ما به نتوانستن است، اما ما در این مدت توانستیم از این تهدیدها به عنوان فرصت استفاده کرده و درحوزه های مختلف به رشد و شکوفایی دست یابیم.

وی در ادامه تاسی از آیات قرآن را در این مسیر راهگشا دانست و افزود: همانگونه که در قرآن نیز بیان شده است نباید در مقابل هجمه ها و جنود شیطان عقب نشینی کرد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه نقاط قوت را کوچک نشان دادن، ضعف ها را بزرگ جلوه دادن، ایجاد یاس در جوانان و سیاه نمایی مسیر ملت مسلمان و انقلابی را از ترفند های دشمن ذکر کرد.

وی با ذکر آماری از استان البرز در ایجاد اشتغال گفت: ایجاد 74 هزار فرصت شغلی در استان البرز در سال جاری تا امروز نشان از آن است که مسئولان امر در جهت تامین شغل در این استان تلاش داشته اند.

وی اقتدار، استقامت، پذیرش مشکلات و خدمت به مردم را زمینه ساز ناکام ماندن ترفند های دشمن قلمداد کرد.

دوستعلی در بخش دیگری مدیریت موفق در حوزه ایجاد اشتغال و کارآفرینی را موجب فراهم شدن رضایتمندی جامعه و ناکام ماندن اهداف دشمن دانست و گفت: اگر با تلاش مسئولان حتی برای یک نفر هم شغل ایجاد شود تیری به سوی دشمن نشانه رفته است.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان از تلاش های 18 ماهه کاوه حداد پور در اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی البرز تقدیر کرد و "علی ایمانی" را به عنوان دومین مدیرکل تعاون این استان معرفی کرد.