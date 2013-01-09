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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۵۸

درخشان:

ماراتن بسیار مشکلی را از فجر شهید سپاسی بردیم

ماراتن بسیار مشکلی را از فجر شهید سپاسی بردیم

شیراز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان گفت: ماراتن بسیار مشکلی را از تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز بردیم.

به گزارش خبرنگار مهر حمید درخشان عصر چهارشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم داماش گیلان و فجر شهید سپاسی شیراز افزود: بازی در مقابل تیم فوتبال فجر و جوانان این تیم بسیار مشکل است و همین سختی کار بود که باعث شد این بازی به ضربات پنالتی کشیده شود.

وی تصریح کرد: شرایط زمین به هیچ عنوان مناسب برگزاری مسابقه نیست زیرا با اینکه  چمن این زمین مصنوعی است، زمین سخت و چنین زمینی باعث بروز مصدومیت برای بازیکنان می شود.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان با بیان اینکه فشردگی مسابقات باعث تحلیل رفتن توان بازیکنان می گردد تاکید کرد: چنین فشردگی ای به تیمها ضربه می زند بخصوص تیم ما که چند بازیکن مصدوم دارد و به طور یقین چنین ادامه روند کار باعث افزایش مصدومیت در میان بازیکنان خواهد شد.

تیم فوتبال داماش گیلان در پایان مسابقه با تیم فجر شهید سپاسی شیراز در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 3 برنده این بازی شد.

کد مطلب 1787802

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