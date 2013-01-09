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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۰۱

ناصحی:

عملیات اجرایی احداث ناحیه صنعتی طارم دهه فجر امسال آغاز می شود

عملیات اجرایی احداث ناحیه صنعتی طارم دهه فجر امسال آغاز می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: عملیات اجرایی احداث ناحیه صنعتی طارم سفلی قزوین با حضور مسئولان کشوری و استانی دهه مبارک فجر امسال آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقهار ناصحی در این باره اظهارداشت: پیش بینی می شود برای ایجاد زیرساخت های لازم و مورد نیاز در این ناحیه صنعتی نزدیک به 50 میلیارد ریال هزینه صرف شود.
 
وی با اشاره به اینکه امروز در بیشتر نقاط استان شاهد استقرار و ساخت شهرک ها و نواحی صنعتی هستیم، بیان کرد: ساخت این شهرک ها و نواحی ضمن توسعه بخش ها و شهرهای مختلف استان و ایجاد اشتغال، در تثبیت جمعیت بخش ها و شهرهای کوچک موثر واقع خواهد شد.
 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، با اشاره به واگذاری زمین به متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی حکیمیه و ناحیه صنعتی اسفرورین، گفت: با آماده سازی زیرساخت های لازم در این شهرک و ناحیه هم اکنون در مرحله عقد قرارداد با سرمایه گذاران برای واگذاری زمین به منظور ساخت واحدهای صنعتی هستیم.
 
این مسئول تصریح کرد: دهه مبارک فجر امسال همچنین با واگذاری سند اولین قرارداد به متقاضی سرمایه گذاری ایجاد واحد تولیدی در شهرک صنعتی حکیمیه و ناحیه اسفرورین به طور نمادین شاهد افتتاح این شهرک و ناحیه صنعتی خواهیم بود.
 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین یادآورشد: برای آماده سازی شهرک صنعتی حکیمیه 190 میلیارد ریال و ناحیه صنعتی اسفرورین نیز 150 میلیارد اعتبار هزینه شده است.
 
ناصحی، از بهره برداری شبکه توزیع برق شهرک شال با اعتبار 18 میلیارد ریال و ناحیه صنعتی نیکویه با 15 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر خبرداد و گفت: شبکه روشنایی شهرک صنعتی خرمدشت با 55 میلیارد ریال اعتبار و شبکه های مخابرات ناحیه صنعتی آوج با 17 میلیارد ریال و خرمدشت با 20 میلیارد از دیگر طرح هایی است که در این ایام مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
 
بیش از 500 واحد تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین با اشتغال 15 هزار نفر فعال است.
کد مطلب 1787803

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