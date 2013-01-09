شناسایی 51 موقوفه در بخش کهک از ابتدای سال جاری/ اجرای طرح جامع احیاء بقاع متبرکه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالحسن خسروانی در نشست خبری که بعد از ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته وقف در امامزاده زینب خاتون شهر کهک برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 51 موقوفه سال جاری در بخش کهک شناسایی شده است و تا ماه آینده سند مالکیت آنها صادر می شود.



وی با اشاره به اینکه 18 روستا در بخش کهک وجود دارد عنوان کرد: 20 بقعه متبرکه در بخش کهک وجود دارد و 44 امامزاده در این بقاع آرمیده‌اند.



رئیس اداره اوقاف بخش کهک بیان داشت: 90 درصد موقوفات این بخش، موقوفات مزروعی است و بیشتر این موقوفات در روستاهای بخش کهک قرار دارد.



اجرای طرح جامع احیاء بقاع متبرکه بخش کهک



وی در ادامه سخنان خود گفت: طرح جامع احیاء بقاع متبرکه امامزادگان بخش کهک کهک اجرا می شود.



خسروانی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد درآمد موقوفات بخش کهک در مراسم عزاداری امام حسین(ع) وقف می‌شود ابراز داشت: یک موقوفه باغ به میزان 28 هکتار در فردو وجود دارد که درآمد آن در مراسم عزاداری سیداشهدا(ع)، اعزام افراد به عتبات عالیات و کارهای عمرانی وقف می‌شود.



وی ادامه داد: بیش از 151 میلیون تومان وقف آبادانی موقوفه مذکور شده است و سند مالکیت آن نیز صادر شده است.



بیش از 600 میلیون تومان در بخش عمرانی امام زادگان کهک هزینه شده است



رئیس اداره اوقاف بخش کهک با اشاره به اینکه بیش از 600 میلیون تومان توسط اوقاف در بخش عمرانی امام زادگان کهک وقف شده است تصریح کرد: 60 میلیون تومان توسط یک بانی در کار عمرانی امام زاده زینب خاتون هزینه شده است.



وی افزود: بیش از 70 درصد کارهای فرهنگی امام زادگان بخش کهک در قالب طرح مودت انجام می گیرد.



خسروانی همچنین ادامه داد: طرح آرامش بهاری، طرح بصیرت عاشورایی، طرح سوگواره یاس نبوی و طرح نشاط معنوی برای اولین بار در بقاع متبرکه کهک در سال جاری صورت گرفت.



شناسایی بیش از 20 موقوفه در سال جاری



رئیس اداره اوقاف بخش کهک با اشاره به اینکه بیش از 20 موقوفه در سال جاری شناسایی شده است یادآور شد: سند مالکیت 40 موقوفه زمین تا پایان دی ماه صادر می شود.



اراضی مسکونی عرب شاهی، موقوفه شاخص بخش کهک



وی در پایان افزود: بقعه محمدیه نیز از موقوفات شاخص مسکونی و زراعی بخش کهک است و درآمد آن صرف اطعام عزاداران مراسم سوگواری امام حسین(ع) می‌شود.

