خیمه های معرفت در امامزاده اسماعیل(ع) شهریار راه اندازی می شود

حجت الاسلام سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای ویژه برنامه های دهه آخر صفر در آستان مقدس امامزاده های شهرستان شهریار اظهار داشت: در این زمینه طبق برنامه ریزی مقرر شده است که ویژه برنامه پرده خوانی در آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) اجرا شود.

وی به برگزاری مراسم دهه آخر صفر در آستان امامزادگان اسماعیل(ع) و هادی(ع) خبر داد و به قرائت زیارت حضرت رسول اکرم(ص) و امام رضا(ع) در امامزاده اسماعیل(ع) نیز در این روزها اشاره کرد.

این مسئول عنوان کرد: به مناسبت هفته وقف، نشست تخصصی وقف در شهرستان شهریار برگزار می شود.

موسوی ادامه داد: در این ایام اردوی حرم تا حرم در آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع)، غبارروبی و عطر افشانی آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) با حضور مسئولین شهرستان شهریار، اعزام کاروان حرم تا حرم از آستان مقدس امامزاده هادی (ع) تا حرم حضرت معصومه در روز شنبه 23 دی ماه سال جاری ساعت 9 صبح همزمان با شهادت امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.