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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۰۸

بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص آزادی 48 زائر ایرانی ربوده شده در سوریه

بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص آزادی 48 زائر ایرانی ربوده شده در سوریه

وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای اعلام داشت:به حول و قوه الهی و با تلاشهای شبانه روزی و همه جانبه وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی ایران، 48 زائر ایرانی از بند اسارت رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر،وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای اعلام داشت :

به حول و قوه الهی و با تلاشهای شبانه روزی و همه جانبه وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی ایران، 48 زائر ایرانی از بند اسارت رهایی یافتند.

در این بیانیه ، وزارت امور خارجه بازگشت این عزیزان را به آغوش ملت تبریک گفته و از خانواده های آنان که با صبر و تحمل خود مسئولین و دست اندرکاران را برای آزادی آنها یاری کردند صمیمانه تشکر کرده است.

همچنین وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از تلاشهای کشور دوست و برادر سوریه و مساعدت کشورهای قطر و ترکیه در آزادی این زائران و با تأکید مجدد بر ضرورت احترام به اصول بشر دوستانه تصریح شده در کنوانسیونهای بین المللی مبنی بر پرهیز از تعرض به افراد بی گناه و بی دفاع، گروگانگیری زائران ایرانی را اقدامی مغایر با اصول انسانی ، مخل امنیت  و ثبات منطقه ای و بر خلاف تعاملات مبتنی بر همزیستی مسالمت جویانه دانسته است.

وزرات امور خارجه در این بیانیه اظهار امیدواری کرده است که با توقف هر چه سریعتر درگیریها و خشونتها در سوریه و آغاز روند گفتگوهای ملی بویژه در سایه طرح سیاسی حل بحران توسط دولت سوریه، شاهد برقراری آرامش و امنیت فراگیر و پایدار در این کشور باشیم تا در پرتو آن ملت مقاوم و آگاه سوریه بتواند با تمسک به همدلی و وحدت ملی همچون گذشته دست رد به سینه بدخواهان و مداخله گران خارجی زده و کشورشان را به سوی شکوفایی ، رشد و توسعه و امنیت پایدار رهنمون سازد.
 

کد مطلب 1787809

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