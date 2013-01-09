بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص آزادی 48 زائر ایرانی ربوده شده در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر،وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای اعلام داشت :

به حول و قوه الهی و با تلاشهای شبانه روزی و همه جانبه وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی ایران، 48 زائر ایرانی از بند اسارت رهایی یافتند.

در این بیانیه ، وزارت امور خارجه بازگشت این عزیزان را به آغوش ملت تبریک گفته و از خانواده های آنان که با صبر و تحمل خود مسئولین و دست اندرکاران را برای آزادی آنها یاری کردند صمیمانه تشکر کرده است.

همچنین وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از تلاشهای کشور دوست و برادر سوریه و مساعدت کشورهای قطر و ترکیه در آزادی این زائران و با تأکید مجدد بر ضرورت احترام به اصول بشر دوستانه تصریح شده در کنوانسیونهای بین المللی مبنی بر پرهیز از تعرض به افراد بی گناه و بی دفاع، گروگانگیری زائران ایرانی را اقدامی مغایر با اصول انسانی ، مخل امنیت و ثبات منطقه ای و بر خلاف تعاملات مبتنی بر همزیستی مسالمت جویانه دانسته است.

وزرات امور خارجه در این بیانیه اظهار امیدواری کرده است که با توقف هر چه سریعتر درگیریها و خشونتها در سوریه و آغاز روند گفتگوهای ملی بویژه در سایه طرح سیاسی حل بحران توسط دولت سوریه، شاهد برقراری آرامش و امنیت فراگیر و پایدار در این کشور باشیم تا در پرتو آن ملت مقاوم و آگاه سوریه بتواند با تمسک به همدلی و وحدت ملی همچون گذشته دست رد به سینه بدخواهان و مداخله گران خارجی زده و کشورشان را به سوی شکوفایی ، رشد و توسعه و امنیت پایدار رهنمون سازد.

