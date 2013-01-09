امیدوارم روند استقلال ادامه داشته باشد/ باید به هوش جباری تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که پس از پیروزی 5 بر صفر عصر امروز چهارشنبه تیمش برابر ابومسلم در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: استقلال در این دیدار بازی خوب و قابل قبولی را به نمایش گذاشت و موفق شد به یک پیروزی پرگل دست پیدا کند که باید از بازیکنان به خاطر این بازی خوب تشکر کرد.

وی ادامه داد: ما برابر تیمی به پیروزی رسیدیم که در 20 دقیقه ابتدایی تیم ما را تحت فشار قرار داد و چهار ضربه کرنر زد. اما با تغییراتی که در روند بازی ایجاد کردیم توانستیم دروازه این تیم سختکوش و جوان را باز کنیم و به یک پیروزی خوب دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره مجدد به مشکلاتی که گریبان این تیم و بازیکنانش را گرفته گفت: باید از بازیکنانم تشکر کنم که در این موقعیت خاص و با این همه مشکلات تنها به عشق مردم داخل زمین می روند و این نمایش خوب را ارائه می کنند. امیدوارم این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد و بتوانیم به موفقیت هایمان ادامه دهیم.

امیر قلعه نویی در بخشی از صحبت هایش به نقش مجتبی جباری در ترکیب استقلال و خصوصا گل دوم این تیم برابر ابومسلم اشاره کرد و گفت: باید به هوش مجتبی تبریک بگویم. او در صحنه گل دوم استقلال بسیار به موقع و باهوش عمل کرد و با پاسی که داد باعث شد ما در شروع نیمه دوم شرایط بهتری پیدا کنیم.

قلعه نویی در مورد دلیل تعویض خسرو حیدری گفت: این بازیک در دیدار قبلی کمی از ناحیه دنده مشکل داشت و تصمیم گرفتیم در این بازی تعویض شود تا آسیب دیدگی اش بیشتر نشود. امیدوارم خسرو و همچنین محمدرضایی مشکلی نداشته باشند و بتوانند در دیدارهای آینده هم در خدمت استقلال باشند.