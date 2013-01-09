  1. ورزش
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۱۲

امیر قلعه‌نویی:

امیدوارم روند استقلال ادامه داشته باشد/ باید به هوش جباری تبریک گفت

امیدوارم روند استقلال ادامه داشته باشد/ باید به هوش جباری تبریک گفت

سرمربی تیم فوتبال استقلال ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند روند موفقیت آمیزش را در دیدارهای آینده هم حفظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که پس از پیروزی 5 بر صفر عصر امروز چهارشنبه تیمش برابر ابومسلم در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: استقلال در این دیدار بازی خوب و قابل قبولی را به نمایش گذاشت و موفق شد به یک پیروزی پرگل دست پیدا کند که باید از بازیکنان به خاطر این بازی خوب تشکر کرد.

وی ادامه داد: ما برابر تیمی به پیروزی رسیدیم که در 20 دقیقه ابتدایی تیم ما را تحت فشار قرار داد و چهار ضربه کرنر زد. اما با تغییراتی که در روند بازی ایجاد کردیم توانستیم دروازه این تیم سختکوش و جوان را باز کنیم و به یک پیروزی خوب دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره مجدد به مشکلاتی که گریبان این تیم و بازیکنانش را گرفته گفت: باید از بازیکنانم تشکر کنم که در این موقعیت خاص و با این همه مشکلات تنها به عشق مردم داخل زمین می روند و این نمایش خوب را ارائه می کنند. امیدوارم این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد و بتوانیم به موفقیت هایمان ادامه دهیم.

امیر قلعه نویی در بخشی از صحبت هایش به نقش مجتبی جباری در ترکیب استقلال و خصوصا گل دوم این تیم برابر ابومسلم اشاره کرد و گفت: باید به هوش مجتبی تبریک بگویم. او در صحنه گل دوم استقلال بسیار به موقع و باهوش عمل کرد و با پاسی که داد باعث شد ما در شروع نیمه دوم شرایط بهتری پیدا کنیم.

قلعه نویی در مورد دلیل تعویض خسرو حیدری گفت: این بازیک در دیدار قبلی کمی از ناحیه دنده مشکل داشت و تصمیم گرفتیم در این بازی تعویض شود تا آسیب دیدگی اش بیشتر نشود. امیدوارم خسرو و همچنین محمدرضایی مشکلی نداشته باشند و بتوانند در دیدارهای آینده هم در خدمت استقلال باشند.

کد مطلب 1787813

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