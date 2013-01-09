"ایمانی" مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تودیع و معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز همزمان با نهمین نشست کارگروه اشتغال استان البرز با حضور قائم مقام وزیر، مدیرکل امور استانهای وزارتخانه، استاندار البرز، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و شمار زیادی از مدیران کل و فعالان حوزه کار و اشتغال استان بعد از ظهر چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری در کرج برگزار شد.



قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در این مراسم با اشاره به وظایف این وزارتخانه در سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: این حوزه ها سبب شده با جامعه هدف بزرگی در ارتباط باشیم.



مجید دوستعلی گفت: رضایتمندی در یکی از ادارات کل این وزارخانه به کل کشور تعمیم پیدا می کند و برای رسیدن به رضایتمندی مردم باید تلاش و همت کرد.



وی همچنین رشد تعانی ها، گسترش بیمه تکمیلی و ارائه بیمه های مناسب در حوزه درمان را از اهداف وزاتخانه برشمرد.



قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن قدردانی از زحمات حدادپور و آرزوی توفیق در سمت جدید ابراز امیدواری کرد مدیرکل جدید با استفاده از تجارب خوبی که دارد بتواند در عرصه تازه توفیق به دست بیاورد.

ایجاد و تثبیت اشتغال لازم و ملزوم یکدیگرند



مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز نیز ایجاد اشتغال در کنار تثبیت اشتغال را دو رویکرد اصلی خود عنوان کرد و گفت: ایجاد و تثبیت اشتغال لازم و ملزوم یکدیگرند و باید در هر دو مورد با جدیت عمل کرد و هر دو مورد را در کنار هم در نظر گرفت.



وی با اشاره به شمار بالای مهاجر به استان البرز گفت: این امر با توجه به عدم تطابق نیازها با اشتغال نیازمند توجهی جدیدتر است.



بهبود رتبه بیکاری البرز به سوم کشوری و تحقق 121 هزار فرصت شغلی نسبت به تعهد 87 هزار و 237 فرصت شغلی در نخستین سال تاسیس استان البرز از جمله اقدامات شاخصی است که در دوره مدیریت حدادپور به دست آمد.



در پایان مراسم طی حکمی از سوی غلامرضا شیخ الاسلامی کاوه حدادپور به طور رسمی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز خداحافظی کرد و علی ایمانی به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.

علی ایمانی پیش از این مدیریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین را برعهده داشت.



در این مراسم با اهدای لوح از زحمات کاوه حدادپور طی مدت مسئولیت در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز قدردانی شد.

حدادپور هم اکنون به عنوان معاون امور عمرانی استانداری البرز مشغول به فعالیت است.