  1. اقتصاد
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۷:۵۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

مجوزهای انتقال آب خزر به مرکز ایران تکمیل شد/ آغاز عملیات اجرایی از 92

مجوزهای انتقال آب خزر به مرکز ایران تکمیل شد/ آغاز عملیات اجرایی از 92

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو از اتمام طراحی و مطالعات نمک‌زدایی آب دریای خزر برای انتقال به فلات مرکزی ایران خبر داد و گفت: اجرای عملیاتی این طرح از سال 92 آغاز می‌شود.

علیرضا دائمی در گفتگو با مهر از جدیدترین اقدامات انجام شده در زمینه اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران خبر داد و گفت: طراحی و مطالعات مربوط به نمک زدایی و انتقال آب از دریا به فلات مرکزی ایران به اتمام رسیده است.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو اظهار داشت: این برنامه به صورتی است که مراحل طراحی و اجرای آن با هم صورت می گیرد و هم اکنون مجوزهای لازم آن از دستگاه های مختلف گرفته شده است.

دائمی خاطر نشان کرد: برای سازمان محیط زیست گزارش‌هایی ارسال شده و این مسیر حدود 4 ماه به طول انجامیده است و به صورت کلی مجوزهای لازم اخذ شد. همچنین درخواست درج در قانون نیز انجام شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داشت: با اقدامات انجام شده، این طرح در سال 92 انجام خواهد شد و مراحل طراحی آن نیز با سرعت خوبی پیشرفته و امیدواریم که از سال آینده اجرای جدی آن را شاهد باشیم. با این حال اجرای طراحی و ساخت آن آغاز شده و اجرای عملیاتی آن نیز در مسیر خط نفت نکا - ری دنبال می شود.

به گزارش مهر، در دو سال گذشته مباحث و زمزمه هایی درباره لزوم تامین آب در مناطق مرکزی کشور به منظور ایجاد توسعه، تامین آب کشاورزی و صنعت و همچنین فراهم کردن زمینه جذب سرمایه گذاری در مرکز کشور مطرح و بر روی آن مطالعاتی صورت گرفته است.

هدف اصلی طرح تامین منابع آبی مورد نیاز در مناطقی از مرکز کشور است که به لحاظ آب و هوایی و منطقه ای امکان چندانی برای دسترسی به آب ندارند و به همین دلیل در طول سالیان متمادی از توسعه و دستیابی به سرمایه گذاری های جدید محروم بوده است.

همچنین به منظور جلوگیری از توسعه نامتوازن در کشور و ایجاد امکان استفاده از فرصت های تولید ثروت در مرکز ایران، تامین نیاز آبی کارخانجات صنعتی و معادن و به صورت کلی گسترش و توسعه در مناطق مرکزی؛ طرح انتقال آب دریای خزر برنامه ریزی و اجرایی می شود.

کد مطلب 1787817

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها