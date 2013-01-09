برگزاری مسابقات لیگ پینگ پنگ استان فارس

مهدی ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 25 سال پیش تاکنون مسابقاتی به نام لیگ تنیس روی میز فارس در سطح استان برگزار نمیشد که خوشبختانه در سال جاری با هماهنگی و برنامه ریزی های انجام شده در هیئت تنیس روی میزاستان این مسابقات در فارس آغاز شده است.

وی ادامه داد: تاکنون دور اول و دوم لیگ تنیس روی میز آقایان فارس در رده بزرگسالان با حضور بسیاری از ورزشکاران باسابقه استان در این رشته که برخی از آنها عضو تیم ملی هستند انجام شده است.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان فارس تاکید کرد: در این رقابتها 35 ورزشکار از 13 تیم شامل سپهر بانک صادرات، اهورا دارو، حفاری گشت داراب،کاوش، جوانان شیراز، هیئت فسا، تعاون فسا، دانشگاه آپادانا، هیئت داراب، فرهاد جهرم، هیئت جهرم، شهرداری جهرم،شهرداری جنت شهر با یکدیگر به رقابت می پردازند.

ترابی یادآور شد: دور سوم و چهارم لیگ تنیس روی میز آقایان فارس در رده بزرگسالان پنجشنبه 21 دی ماه ساعت 16.30 در سالن شوریده شهر شیراز برگزار می شود.