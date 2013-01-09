200 میلیارد ریال اعتبار جدید به طرحهای توسعه کشاورزی استان کرمانشاه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر علی اشرف منصوری در سی و ششمین جلسه ستاد تسهیل طرح های توسعه کشاورزی استان کرمانشاه که عصر روز چهارشنبه با حضور اعضای این جلسه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد گفت: در سال جاری مبلغ 200 میلیارد ریال اعتبارات دیگر از محل تسهیلات متمرکز سال 91 برای اجرای بهتر طرح های توسعه کشاورزی و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر به بانک های عامل استان اختصاص یافته است.

وی بانکهای سپه، تجارت، کشاورزی ، توسعه تعاون و رفاه کارگران را از جمله بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات به طرح های توسعه کشاورزی متقاضیان برشمرد.

منصوری ادامه داد: تاکنون برای اجرای مناسب و رفع مشکلات موجود بر سر راه طرح های توسعه کشاورزی استان کرمانشاه 36 جلسه ستاد تسهیل با حضور اعضای این جلسه برگزار شده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه سهم ابلاغی استان کرمانشاه از این میزان طرح ها را یک میلیون و 378 هزار و 956 مورد برشمرد.

وی گفت: تسهیلات مصوب ستاد اجرایی شهرستانهای استان نیز 6 هزار و 789 فقره است.

منصوری اظهار داشت: 6 هزار و 869 طرح توسعه کشاورزی در شهرستانهای مختلف استان کرمانشاه مصوب شده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: در طی شش ماهه گذشته سال جاری شهرستان گیلان غرب بیشترین و ثلاث باباجانی کمترین میزان جذب تسهیلات را از منابع طرح توسعه کشاورزی در استان کرمانشاه داشته اند.

وی ابراز داشت: تولیدات دامی به لحاظ پراکنش طرح های انعقاد قرارداد شده در مقایسه با سایر طرح های توسعه کشاورزی در استان 80 درصد انعقاد قرارداد دارد.

منصوری همچنین طرح های مربوط به آب و خاک را به عنوان کمترین طرحی که در استان انعقاد قرارداد داشته است عنوان کرد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: 175 هزار و 217 هکتار از اراضی منابع ملی استان به متقاضیان طرح های توسعه کشاورزی واگذار شده است.

وی ادامه داد: در شهرستانهای سرپل ذهاب و پاوه اراضی ملی بصورت صد درصدی واگذار شده است در حالی که در شهرستانهای صحنه، هرسین و قصر شیرین پائین ترین واگذاری اراضی منابع ملی را داشته ایم.

منصوری درباره نظارت بر اجرای طرحهای توسعه کشاورزی دراستان کرمانشاه گفت: ما همواره تلاش می کنیم بر اجرای خوب طرح های توسعه کشاورزی در استان نظارت جدی داشته باشیم به طوری که تاکنون 2 هزار و 990 بازدید از روند اجرای این طرح ها صورت گرفته است و کل طرح های مورد بهره برداری شده نیز هزار و 4 مورد دانست

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین درباره مجموع طرح های دارای انحراف که نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود برسند گفت: این طرح ها 48 مورد بوده اند که از این تعداد 20 مورد آنها موفق به برگشت، یک نمونه مورد استرداد تسهیلات و27 طرح باقیمانده اند که از این تعداد طرح باقیمانده نیز 11 مورد مربوط به احداث باغ ، 4 طرح مربوط به گلخانه و مکانیزاسیون و 11 طرح باقیمانده دیگر نیز مورد اخطار بانک قرار گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: این سازمان درباره پرداخت خسارت به کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی و سرمازدگی دارای محدودیت بوده و همچنین خواستار مساعدت از اداره تعاون ، راه و امور اجتماعی جهت تسریع در ثبت شرکت های در حال جریان ، بررسی سایر مدارک و مستندات و وثاق طرحهای معرفی شده به بانک رفاه کارگران که مجریان در حال ثبت شرکت هستند و همچنین کوتاه شدن روند پرداخت تسهیلات سرمای در گردش از سوی بانکهای عاملی به غیر از سپه و کشاورزی در استان شد.