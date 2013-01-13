به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کیاحیرتی در سلسله گفتمان های دینی دانشجویی با موضوع مهارت های زندگی با اشاره به اینکه رشد حیا و عفت در دختران، نشانه بلوغ عاطفی در آنان است افزود: تندخویی، بد زبانی و پرخاشگری از علائم حاصل نشدن بلوغ عاطفی در افراد اعم از دختر و پسر است.
وی اظهار داشت: در جامعه کنونی ما، سن بلوغ اقتصادی در افراد در حال افزایش بوده و این امر منبعث از نیاز جامعه به کسب تخصصها است که متأسفانه شکلگیری کامل آن هنوز در جامعه میسر نشده است.
وی بلوغ فرهنگی را یکی از پیشنیازهای افراد برای ازدواج دانست و گفت: کسانی که آداب و رسوم عرف اجتماع را در معاشرتهای خود رعایت میکنند موفق به کسب بلوغ فرهنگی شده و میتوانند در کمال مطلوب و به شکل شایسته برای ازدواج اقدام کنند.
حجتالاسلام کیا حیرتی با طرح این سؤال که آیا دوستی به قصد ازدواج خوب است یا بد، تصریح کرد: برای آشنایی و برقراری ارتباط با هرکسی نیازمند چراغ عقل بوده و باید به شکل کامل آن را به کار گیریم در همین زمینه استمرار و تداوم ارتباط میان دختر و پسر، علاقه و وابستگی بین آنان را افزایش داده و منجر به چشمپوشی عیوب یکدیگر قبل از شکلگیری رابطه رسمی میشود که زنگ خطری برای یک انتخاب نادرست است.
وی به شرح حدیثی از امام حسین(ع) پرداخت و تاکید کرد: علامه مجلسی در کتاب ارزشمند «بحار الانوار» به نقل از ایشان میگوید: «کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد، دیرتر به آرزویش دست یافته و زودتر به آنچه که می ترسد گرفتار می شود» و همین سخن مجمل برای ما بس است که باور کنیم که ارتباط میان دختر و پسر قبل از ازدواج ولو به قصد ازدواج مضر است.
حجتالاسلام کیا حیرتی، با اشاره به اینکه حذف احکام الهی در ازدواج شکوه آن را از بین میبرد افزود: اگر زندگی با برکت خداپسندانه شروع نشود منزلتی نداشته و آن را به قهقرا نزدیک میکند.
وی تاکید کرد: بحران لذت، بیماری فراگیر جوامع امروزی است که هیچ کس از زندگی خود لذت نمیبرد و زندگی دختر و پسری که با معصیت شروع شود، با رنجش والدین همراه است و در فراز و نشیبهای زندگی مورد حمایت قرار نمیگیرند.
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