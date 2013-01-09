نشست کارگروه فرهنگی اجتماعی استان تهران در رباط کریم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه به ریاست براتلو معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری تهران و با حضور جمعی از حضور مدیران کل استانی و مسئولین شهرستانی برگزار شد.



در این نشست، مسائل و مشکلات حوزه های فرهنگی و اجتماعی شهرستان رباط کریم بررسی و پیوست فرهنگی مسکن مهر شهرجدید پرند تصویب شد.



معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری تهران در این جلسه با بیان اینکه توجه به امر فرهنگ باید در صدر اقدامات مسئولان باشد، به تشریح وضعیت فرهنگی شهر جدید پرند پرداخت و گفت: باید تلاش کنیم تا شرایط و زیرساختهای فرهنگی این شهر که بیشترین تعداد مشکن مهر در کشور را به خود اختصاص داده است، به حدمطلوب برسد.



صفرعلی براتلو افزود: مسئولان عالی رتبه نظام از جمله ریاست جمهوری و وزیر مسکن و شهرسازی و مدیران استانی به شهرجدید پرند توجه ویژه ای دارند.



وی اضافه کرد: خوشبختانه شهرستان رباط کریم از لحاظ امنیتی در موقعیت مناسبی قرار دارد و در ارزیابی های انجام شده، شرایط مطلوبی را داراست.



در ادامه این نشست، پیرامون مسایلی چون میراث فرهنگی، فضاهای آموزشی و اماکن فرهنگی هنری شهرستان رباط کریم بحث و تصمیماتی اتخاذ شد.



دهه فجر امسال با شکوه‌تر از سال‌های گذشته در رباط کریم برگزار می‌شود



فرماندار رباط کریم در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی رباط کریم اظهار داشت: برگزاری با کیفیت و مطلوب برنامه‌های گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر بهترین راه برای یادآوری خدمات ارزنده نظام اسلامی است.



بیژن سلیمان پور با تاکید بر اهمیت بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در تثبیت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی اضافه کرد: دهه فجر فرصتی برای آشنایی هرچه بیشتر نسل جدید با انقلاب شکوهمند اسلامی و اهداف مقدس آن است.



نماینده عالی دولت در شهرستان رباط کریم گفت: استکبار ستیزی، گسترش آزادی های مشروع، تعمیق رابطه اساتید حوزه و دانشگاه و زمینه سازی برای مشارکت مردم در صحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که باید برای ملت انقلابی ایران به ویژه جوانان تشریح شود.



این مسئول، احیای جایگاه ولایت فقیه را مهم ترین شاخص و دستاورد نظام جمهوری اسلامی خواند و عنوان کرد: به برکت انقلاب اسلامی ولایت فقیه، سکاندار و هدایتگر نظام و راهنمای مردم در عرصه های مختلف است وایران را از وابستگی به اجانب ، به قله های رفیع افتخار و اقتدار رسانده است.



فرماندار رباط کریم با تاکید بر احیا و استمرار ارزش‌های انقلاب اسلامی و ضرورت حضور همه جانبه مردم در صحنه‌ها اظهار داشت: مردم خود برنامه های گرامیداشت سی و چهارمین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی را برگزار می کنند، زیرا این انقلاب متعلق به آنان و ثمره مجاهدتها و رشادت همه مردم است.



وی در پایان گفت: فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول، خود را برای پاسداشت این واقعه مهم تاریخ ایران اسلامی آماده کرده‌اند و تمهیدات لازم برای افتتاح پروژه‌های جدید در دستگاه‌های مختلف اندیشیده شده است.