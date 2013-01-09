پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگرفته از عاشورای امام حسین(ع) بود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد دهه فجر شهرستان بهارستان با حضور مهندس نوبخت فرماندار شهرستان بهارستان، معاونین فرماندار، نیازی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان، نماینده بخشداری ها و مسئولین ادارات شهرستان بهارستان در محل فرماندار برگزار شد.

فرماندار شهرستان بهارستان در این جلسه اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی معجزه الهی بوده و الهام گرفته از عاشورای امام حسین (ع) وشهدای عزیز با نثار خون خود درخت انتقلاب اسلامی را به ثمر نشاندند.



وی افزود: دهه فجر خروج از تاریکی و ورود به نور است و ایام باز سای ارزشها است.



این مسئول ادامه داد: در مقایسه قبل و بعد از انقلاب اسلامی دستاورد های ایران اسلامی قابل قیاس نیست و این امر در همه ابعاد جامعه و کشور مشهور می باشد.



وی یادآور شد: پیشرفت های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باعث غرور مردم ما است و چشم دشمنان را کور و کشور جمهوری اسلامی را به عنوان یک الگو مطرح می کند.

جلسه شورای اجتماعی شهرستان بهارستان برگزارشد



جلسه شورای اجتماعی شهرستان بهارستان با حضور یونس نوبخت فرماندار شهرستان بهارستان، ولی الله اصغری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و مسئولین مرتبط در محل فرماندار برگزار شد.



فرماندار شهرستان بهارستان در ابتدای این جلسه خواستار استفاده از توانمندی ها وظرفیتهای شهرستان بهارستان و اجرای برنامه ها و ماموریتهای پیش بینی شده با هدف افزایش و ارتقاع شاخص های اجتماعی شذ.



وی خواستار استفاده از فرهیختگان و نخبگان جامعه در راستای اجرای برنامه شورای اجتماعی شد، و افزود: تهیه آمار، پردازش، به هنگام نمودن اطلاعات، نحوه مدیریت و توانمند سازی تاثیر گزار در توسعه شهرستان بهارستان است.

