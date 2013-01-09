به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه تمیز کننده فیلترهای استوانه ای هوای ورودی توربوژنراتور برای نخستین بار در کشور به همت مهندس مجید کاظمی در نیروگاه پالایشگاه چهارم طراحی و ساخته شد.

مهندس کاظمی طراح و سازنده دستگاه گفت: دستگاه مزبور که به اختصار FCM نامیده می شود نمونه خارجی نداشته و در کشور برای نخستین بار در نیروگاه برق پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی طراحی و ساخته شده است.

وی کاهش محسوس هزینه‌های تمیزکاری فیلتر، کاهش زمان تمیزکاری، افزایش طول عمر فیلترها، کاهش نیروی انسانی برای تمیزکاری و کاهش صدمه دیدن فیلترها را بخشی از مزایای این دستگاه برشمرد و افزود: تقلیل زمان Non Availability توربین از 96 ساعت به 20 ساعت، کاهش هزینه های حمل و نقل و تعمیراتی و همچنین گارانتی پایداری تولید پالایشگاهها از دیگر مزایای استفاده از این دستگاه است.

وی در ادامه با بیان اینکه این دستگاه با دانش بومی و قطعات داخلی ساخته شده است اظهار داشت: با استفاده از این دستگاه می توان در طول یک روز کاری کل مجموعه 288 عدد فیلتر توربوژنراتور را با کیفیت و در محل نیروگاه تمیز و نصب کرد.

9800 مورد بازرسی صنفی در دشتستان صورت گرفت



ابوالقاسم محمد زاده رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان اظهار داشت:عملکرد واحد بازرسی در سه ماهه سوم سالجاری در تعداد بازرسی 9800 مورد و تعداد کشف تخلف واحدهای صنفی 750 مورد بوده که به نسبت نیمه نخست سال بسیار مطلوب و رو به رشد نشان می‌دهد.

وی ضمن تقدیر از مسئول واحد بازرسی و بازرسان این اداره اظهار داشت: در این مدت طرح‌های ویژه‌ای از جمله بازگشایی مدارس، شناسایی عمده فروشان، انبارها و سردخانه‌ها، بازدید از بخش‌های مختلف شهرستان و شب یلدا انجام شد که همه آنها با زحمات بازرسین خدوم این اداره به دست آمد.

محمدزاده در مورد توزیع کالاهای نذوراتی در ماه های محرم و صفر گفت: در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی در ماه‌های محرم و صفر نیز در دهه اول محرم اقلامی از قبیل، 57 تن برنج و 11 تن گوشت قرمز منجمد، در بین هیئت‌های مذهبی و مساجد توزیع شد که در نیمه آخر ماه صفر نیز این روند ادامه خواهد داشت تا اقدامی موثر در راستای کنترل بازار شود.

رزمایش مقابله با شرایط اضطراری در پارس جنوبی برگزار شد



رزمایش مقابله با شرایط اضطراری (ERC) در پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد. این رزمایش با موضوع نشت شدید گاز سمی از پیگ رسیور به علت خوردگی شدید و شکستن لاین مسیر فلر با همکاری همه واحدهای پالایشگاه سوم برگزار شد.

این رزمایش با هدف ارزیابی تجهیزات ثابت و متحرک آتش‌نشانی، ارزیابی قابلیت‌ها و توانایی‌های پرسنل آتش‌نشانی در مواجهه با بحران، ارزیابی در هماهنگی تیم‌های آتش‌نشانی کمکی از دیگر مناطق، ارزیابی تجهیزات و پرسنل بهداری، ارزیابی عملکرد و هماهنگی اعضای ERC و CMC با گروه‌های درگیر حادثه، ارزیابی تیم‌های پشتیبانی در خصوص تدارکات و وسایط نقلیه، ارزیابی تیم‌های عملیاتی درگیر (ایمنی، تعمیرات و بهره برداری) و ارزیابی تیم‌های انتظامی و حراست انجام گرفته است.

حفاری اولین چاه توصیفی فازهای 20 و 21 پارس جنوبی آغاز می‌شود



اولین دکل حفاری فازهای 20 و 21 پارس جنوبی تا یک ماه دیگر برای آغاز عملیات حفاری اولین چاه توصیفی در این فازها مستقر خواهد شد.

پایه سکوی فاز 21 نصب شده و آماده قرارگیری دکل حفاری و آغاز عملیات است همچنین کل طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی تا کنون 44 درصد و عملیات ساخت عرشه‌های این فازها 25 درصد پیشرفت داشته است.

طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی به منظور تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز شیرین، 75 هزار بشکه میعانات گازی، تولید سالانه 1.05 میلیون تن گاز مایع، یک میلیون اتان در سال و تولید 400 تن گوگرد در سال پیش‌بینی شده است.

پرداخت300 فقره وام قرض الحسنه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان دشتی



مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دشتی گفت: یکی ازخدمات مطلوب و برجسته کمیته امداد پرداخت وامهای قرض الحسنه با اقساط سبک و طولانی مدت به مددجویان برای رفع نیازهای ضروری است که در همین راستا 396 فقره وام قرض الحسنه در 9 ماه سال جاری به مددجویان نیازمند واجد شرایط پرداخت شد.

احمد رضا بحرینی مبلغ این وام های پرداختی به مددجویان را بالغ بر دو میلیارد و 793 میلیون 657هزار ریال عنوان کرد و ادامه داد: وام‌های قرض الحسنه به منظور حل مشکلات و نیازهای ضروری از قبیل هزینه‌های درمانی، خرید لوازم زندگی، تعمیر و تأمین مسکن و هزینه‌های تحصیلی دانش‌آموزی و دانشجویی پرداخت می‌شود.

وی افزود: سیاست کلی این نهاد توانمندکردن خانوده‌های تحت حمایت است و به خانواده‌های تحت حمایت با توجه به توانایی و ظرفیت‌های موجود هر منطقه وام قرض الحسنه اعطاء می‌شود.

هزینه سه میلیارد ریالی برای اجرای طرح هادی درروستای بازویی



فرماندار تنگستان در بازدید از طرح‌های عمرانی روستاهای کناری، بازویی و منصوری در دهستان محمود احمدی گفت: امسال از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در کمیته بر نامه ریزی شهرستان 90 میلیارد ریال اعتبار به روستاهای بخش مرکزی تنگستان اختصاص یافته است.

احمد جعفری نسب با اشاره به اینکه عمران و آبادی روستاها جلو مهاجرت را می‌گیرد، اظهار داشت: اگر در مناطق روستایی توجه زیرساخت‌های توسعه و عمران روستاهی شود، به یقین مهاجرت روستائیان نیز کاهش می‌یابد اما اگر این توسعه یک سویه باشد به اهدافمان که همان عمران وآبادانی روستاهاست دست نخواهیم یافت.

وی بیان اینکه در دولت نهم ودهم اعتبارات خوبی به روستایی بازویی داده شده گفت: در دولت دهم و نهم سه میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح هادی روستای بازویی به عنوان مرکز دهستان اهرم داده شده است.