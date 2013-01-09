تشکیل 9 کمیته فرعی ستاد دهه مبارک فجر در بخش امیرآباد دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر تقوی عصر چهارشنبه در اولین جلسه ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر در جمع مدیران دستگاه های اجرایی بخش امیرآباد در سالن جلسات بخشداری این بخش اظهار داشت: باید با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر در این بخش به خوبی برگزار شود.

وی اضافه کرد: با عنایت به اینکه دشمن تمام هم و غم خود را در مقابله با نظام بکار گرفته است، باید تلاش کنیم حضوری گسترده در برنامه های ایام الله دهه فجر داشته باشیم.

بخشدار امیرآباد دامغان ضمن تاکید بر اینکه حضور و مشارکت مردم در برنامه های ملی و مذهبی دندان طمع دشمنان را از این مرز و بوم بر می کند، گفت: امیدواریم بتوانیم دهه مبارک فجر امسال را بهتر از سال های قبل با مشارکت و حضور مردم و دستگاه های اجرایی برگزار کنیم.

وی به صدا درآوردن زنگ انقلاب، نشست های سیاسی و بصیرتی، نشست حلقه های صالحین، برگزاری مسابقات قرآن، نهج البلاغه، سرود، تئاتر و ورزشی، حضور دانش آموزان در آئین باشکوه نماز عبادی سیاسی جمعه و برپایی ایستگاه نقاشی را از جمله برنامه های این دهه ذکر کرد.

تقوی تصریح کرد: آذین بندی خیابان و معابر شهر امیریه و روستاهای های تابعه بخش، افتتاح چندین پروژه عمرانی در دهه مبارک فجر و حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهر امیریه و روستاهای تابعه از مهمترین برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر در بخش امیرآباد خواهد بود.

بنا بر این گزارش: در این جلسه هر یک از اعضا نیز به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در جهت هرچه بهتر برگزار شدن ایام الله دهه مبارک فجر پرداختند.