فعالیت 18 هزار ورزشکار در ملارد/ تنها دو سالن ورزشی پاسخگوی نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فردی بیرانوند بعد از ظهر امروز در حاشیه مراسم انتخابی مسابقات فوتسال استان تهران در سالن شهید ثمری این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر در شهرستان ملارد 18 هزار ورزشکار در رشته های مختلف ورزشی مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه 30 نفر از ورزشکاران ملاردی قهرمانان کشوری هستند، افزود: از این تعداد 11 نفر خانم هستند که باید به این قشر توجه ویژه و اساسی شود.

دو سالن ورزشی پاسخگوی نیاز جوانان ملاردی نیست



این مسئول عنوان کرد: شهرستان 400 هزار نفری ملارد تنها دارای دو سالن ورزشی دولتی است که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای شهروندان به خصوص جوانان و نوجوانان نیست.

فردی بیرانوند ادامه داد: همچنین در حال حاضر 90 باشگاه ورزشی در رشته های مختلف در شهرستان ملارد مشغول به فعالیت هستند که بر فعالیت آنها نظارت دقیقی صورت می گیرد.

لزوم قهرمان پروری در ملارد



فرماندار شهرستان ملارد وجود چنین پتانسیلهای بالقوه ای را در شهرستان مهم دانست و گفت: باید از چنین ظرفیتهایی در راستای قهرمان پروری استفاده شود.

وی گفت: در این زمینه مسئولان و مدیران نیز باید به کمک حوزه ورزش بیایند و از ورزشکاران حمایت کنند.

اماکن ورزشی توسعه یابد



این مسئول بر توسعه اماکن ورزشی در این شهرستان تاکید کرد و افزود: به طور قطع با ترویج ورزش در جامعه از میزان بزهکاریها و ناهنجاریهای اجتماعی کاسته می شود.

