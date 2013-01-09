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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۲۰:۱۵

آخوندی:

چهره های قرآنی در مدارس گنبدکاووس تعلیم می دهند

چهره های قرآنی در مدارس گنبدکاووس تعلیم می دهند

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مدیرآموزش و پرورش گنبدکاووس گفت: از چهره های قرآنی برای آموزش قرآن در مدارس شهرستان استفاده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله آخوندی عصر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان افزود: در یکی دو سال اخیر اقدامات خوبی برای آموزش قرآن در مدارس شهرستان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: انشاء الله همانطور که امام راحل فرمودند ارتش 20 میلیونی داشته باشیم امیدواریم 20 میلیون حافظ قرآن نیز در کشور داشته باشیم.

نورالله نوراللهی فرماندار گنبدکاووس نیز با اشاره به اینکه مسئله آموزش و پرورش از حساسیت، دقت و ظرافت خاصی برخوردار است، گفت: در نظام تعلیم و تربیت همه شریک و سهیم هستیم.

وی اظهار داشت: اهمیت شورای آموزش و پرورش از نظر امام راحل و مقام معظم معظم رهبری باید رد نظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: حرکت بسوی وضع جدید از عوامل تغییر و تحول است و باید تغییرات برخواسته از متن قرآن باشد.

کد مطلب 1787843

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