نیاز انگیزشی جامعه دانشگاهی ما توجه به کرامت انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیپور بعد از ظهر چهارشنبه در جریان مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه آزاد اسلامی خلخال عنوان کرد: توسعه مسائل فرهنگی و علمی در یک منطقه همراه با تهذیب میسر بوده و ارزشمند می شود و برای تحقق مطلوب این امر باید تلاش کرد.

وی با اشاره به برخی از برنامه ها در پیشبرد اهداف دانشگاه آزاد اسلامی، تمرکز به رویکرد تکریم ارباب رجوع و ارتقای کیفیت خدمات با توجه به کاهش شدید جذب دانشجو در واحد و گسترش تحصیلات تکمیلی را از مهمترین برنامه های آینده دانشگاه آزاد اسلامی خلخال عنوان کرد.

این مسئول با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی نیاز به ایجاد رشته های کاربردی بویژه رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم پزشکی و فنی و مهندسی دارد از تلاش برای راه اندازی این رسته ها در مرکز خلخال خبر داد.

وی ایجاد تعامل و روحیه همکاری و همدلی در دانشگاه را بعنوان یک سیستم پویا در جهت بهره مندی از تمام پتانسیلهای شهرستان و دانشگاه عنوان کرد و افزود: منابع انسانی و امکانات مادی و معنوی در راستای حل مسائل و مشکلات و توسعه دانشگاه هماهنگ می شوند.

علیپور خواستار همکاری و همدلی مسئولان استانی و شهرستان خلخال با اعضای دانشگاه آزاد اسلامی در جهت پیشبرد مطلوب اهداف دانشگاه آزاد و توسعه علوم و افزایش رفاه اجتماعی منطقه شد.