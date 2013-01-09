20 میلیارد ریال از اعتبارات طرح توسعه کشاورزی آزادشهر کسر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله بذرافشان عصر چهارشنبه در شورای طرح توسعه کشاورزی شهرستان افزود: ابتدا 88 میلیارد ریال سهم شهرستان برای طرح توسعه کشاورزی منظور شد که به دلیل عدم حضور متقاضیان برای جذب این اعتبار، 20 میلیارد ریال آن بعد از سوی استان حذف شده است.

وی اظهار داشت: از مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده تاکنون برای 13 میلیارد ریال آن طرح تهیه شده و به بانکهای عامل معرفی شدند.

سید محسن موسوی معاون فرماندار آزادشهر نیز گفت: هفته ای یکبار از طرح های توسعه کشاورزی باید بازدید شود و راستی آزمایی در این زمینه صورت گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به شعار امسال و وضعیت اقتصادی موجود، حمایتهای خوبی در این زمینه صورت گرفته و تسهیلات خوبی نیز در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: باید نظارت خوبی شود تا تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال هزینه شود.

معاون فرماندار آزادشهر بیان داشت: بر اساس بازدیدهای صورت گرفته تاکنون 75 درصد تسهیلات در راستای طرح های معرفی شده هزینه شده است.

آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.