ارائه خدمات کمیته امداد به 157 دانشجو و طلبه و 503 دانش آموز گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر علیپور چهارشنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد 30 تن از دانشجویان و طلبه‌های تحت پوشش این نهاد در دی‌ماه سال جاری مبلغ 28 میلیون و 500 هزار ریال کمک هزینه تحصیلی برای پرداخت مخارج تحصیل و شهریه خود را دریافت کردند.

وی با اشاره به تعداد دانشجویان و طلبه‌های تحت حمایت این نهاد افزود: مدیریت کمیته امداد گناوه به تعداد 157 تن دانشجو و طلاب حوزه علمیه خدمات فرهنگی در زمینه تحصیلی و تربیتی ارائه می‌کند.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه اضافه کرد: از این تعداد 123 نفر در دانشگاه پیام نور، 11 نفر در دانشگاه علمی کاربردی، 20 نفر در دانشگاه آزاد اسلامی و سه نفر در حوزه علمیه به ادامه تحصیل مشغول هستند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تحصیلی تاکنون 143میلیون ریال در قالب کمک هزینه دانشجویی و کمک هزینه شهریه دریافت کرده اند؛ این مدیریت به 157دانشجو و طلبه خدمات گوناگون ارئه می کند.

علیپور با اشاره به شمار دانش آموزان مورد حمایت این نهاد گفت: تعداد دانش آموزان تحت حمایت و گیرنده خدمات فرهنگی این مدیریت 503 نفر است.

وی با اشاره به کمک‌های موردی به دانشجویان و دانش آموزان اظهار داشت: از ابتدای سال تحصیلی جدید تاکنون مبلغ بیست وچهار میلیون و 450هزار ریال علاوه بر پرداخت های فرهنگی و شهریه دانشگاه از طریق کمک های موردی ویژه به دانش‌آموزان و دانشجویان پرداخت شده است.

علیپور با اشاره به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی راه‌های پیشگیری از اعتیاد گفت: این مدیریت اقدام به برگزاری یک‌دوره کارگاه آموزشی راه‌های پیشگیری از اعتیاد برای کارکنان کمیته امداد امام خمینی در محل کمیته امداد گناوه کرد که همه پرسنل این مدیریت در آن شرکت کردند.

مدیر کمیته امداد شهرستان گناوه با اشاره به برگزاری کلاس آموزشی همسران جوان در پایان گفت: کلاس آموزشی همسران جوان توسط مشاورین دینی و خانواده برای 25 تن از همسران جوان در محل امداد در خصوص احکام و روانشناسی نیز برگزار شد.