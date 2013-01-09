برگزاری دوره آموزشی مهارت های زندگی در ابوموسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش مهارتهای زندگی در راستای پیشگیری از اعتیاد ویژه محلات در شهرستان ابوموسی برگزار شد.

این دوره که با حضور خانواده ها و با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابوموسی برگزار شد در آن دکتر "خواجه" مدرس دوره به آموزش مهارتهایی نظیر نحوه برقراری ارتباط موثر ، ایجاد عزت نفس در افراد ، چگونه نه گفتن ، کنترل و مقابله با استرس ، حل مسئله پرداخت.

این دوره آموزشی در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعیبه ویژه اعتیاد در افراد و جامعه ، ارتقاء سلامت روانی، اجتماعی در افراد ، آشنایی با مهارتهای زندگی و اتقاء مهارتهای سازگاری برگزار شد.

برگزاری اولین جلسه شورای ساماندهی سالمندان هرمزگان

جلسه شورای ساماندهی سالمندان به ریاست گل محمد بامری معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان و با حضور دستگاههای عضو شورای سالمندان در استانداری هرمزگان برگزار شد.

در این جلسه جاسم محمدی مدیر کل بهزیستی هرمزگان ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن 28 صفر و شهادت امام رضا(ع) و تشکر از ریاست جلسه و حضار، بااشاره به روند رو به رشد سالمندی در کشور خواستار برنامه ریزی دقیق با همکاری تمام دستگاههای اجرایی شد.

مژگان صابری معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی هرمزگان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت سالمندان در کشور ، بر لزوم تدوین برنامه عملیاتی و تلاش در راستای اهداف مشخص توانمندی سالمندان تاکید کرد.

وی در بخشی از گزارش ارائه شده بر افزایش نرخ رشد سالمندی در استان گیلان به عنوان بیشترین استان دارای جمعیت سالمند و استان سیستان و بلوچستان کمترین نرخ رشد سالمندی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: استان هرمزگان در رتبه بعد از سیستان و بلوچستان قرار دارد.

صابری در پایان گزارشات خود ، با اشاره به برگزاری کلاس های فرهنگی و آموزشی در خانه های مهر واقع در پارک دباغیان و پارک گلهای این شهرستان افزود: در این کلاس ها که با استقبال سالمندان و بازنشستگان روبرو است ، مباحث پزشکی ، فرهنگی ، سلامت، ورزش و بهداشت روانی و پیشگیری از بیماریهای سالمندی به صورت هفتگی اجرا می شود.

معاون توانبخشی بهزیستی هرمزگان در ادامه بر راه اندازی طرح بنیاد فرزانگان که توسط خود سالمندان اداره و توانایی ها و توانمندی سالمندان محک زده می شود و در تکریم سالمندان نیز موثر است ، تاکید کرد.

در این جلسه هر یک از اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص ساماندهی سالمندان استان پرداختند.

این جلسه مصوباتی نیز داشت که از آن جمله به معرفی دستگاههای اجرایی قادر به ارائه خدمات به سالمندان دارای کارت منزلت، ارائه گزارش اقدامات دستگاههای اجرایی در ارتباط با سالمندان در جلسه بعدی شورای سالمندان و بازدید اعضااز سرای سالمندان می توان اشاره کرد.