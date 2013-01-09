کشف 30 کیلو تریاک در گیلان/بازگشت جغد شاخدار به طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فلاح کریمی گفت: در راستای تشدید روند مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با گسترش فعالیت نامحسوس پلیسی موفق شدند باندی از تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر را شناسایی کنند.

وی افزود: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از تلاش های شبانه روزی و تعقیب و مراقبت های ویژه سرانجام از انتقال مواد با یک دستگاه کامیون در محور ورودی شهرستان رشت اطمینان حاصل کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: ماموران عملیات ویژه طی عملیاتی غافلگیرانه خودروی این متهم را متوقف کرده و در بازرسی از این خودرو 30 کیلو ماده مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه سه نفر از اعضای دیگر این باند نیز در عملیاتی دیگر دستگیر شدند، بیان داشت: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی خواهند شد.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان آستانه اشرفیه

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی به منظور جمع آوری معتادان تابلو و پرخطر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار وحید اصلانی گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر با همکاری اکیپ های عملیاتی این شهرستان طرح ارتقای اجتماعی را با هدف جمع آوری معتادان تابلو و پرخطر اجرا کردند.

وی همچنین با اشاره به اینکه در اجرای این طرح 9 مجرم و معتاد دستگیر شدند، بیان داشت: در راستای اجرای این طرح بیش از 10 پاتوق استعمال مواد مخدر شناسایی و مقادیری از انواع مواد مخدر تریاک، شیشه و هروئین نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه در ادامه با اشاره به تاثیر روانی مثبت اجرای این طرح در اذهان عمومی اظهار داشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

کاهش تصادفات رانندگی با اجرای طرح زمستانی پلیس راه گیلان

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان گفت: از آغاز طرح زمستانی پلیس راه گیلان که در محورهای مهم کوهستانی اسالم به خلخال و پونل به خلخال، آستارا به اردبیل و رشت به قزوین اجرا می شود، تصادفات جاده ای در این مسیرهای کوهستانی و برفگیر 80 درصد کاهش را نشان می دهد.

سرهنگ مجید جمشاد اظهار داشت: با اجرای طرح زمستانی در این محورها کاهش 67 درصدی تصادفات منجر به جرح و 75 درصدی مجروحان را در چهار مرحله اجرای طرح زمستانی کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه طرح زمستانی پلیس راه گیلان از بیستم آذر ماه تا بیستم اسفند ماه به مدت سه ماه اجرا خواهد شد، افزود: با گذشت 27 روز از طرح زمستانی 15 هزار و 625 وسیله نقلیه که رانندگانشان مرتکب تخلف شده بویژه خودروهای که دارای نقص فنی و فاقد زنجیر چرخ و لاستیک یخ شکن بودند به جهت پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی توسط پلیس راه اعمال قانون که در مقایسه با مدت مشابه به میزان 69 درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس راه استان گیلان در ادامه از رانندگان خواست که ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی قبل از عزیمت به محورهای کوهستانی، سیستم روشنایی و گرمایشی وسیله نقلیه خود را بازدید و از تجهیزات و وسایل ایمن مانند زنجیر چرخ برای عبور از این محورها استفاده کنند.

راه‌اندازی سایت تولید ورمی کمپوست در گیلان

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان از آغاز عملیات سایت تولید ورمی کمپوست " تبدیل پسماند کشاورزی به کود آلی " در استان همزمان با هفته هوای پاک خبر داد.

امیر عبدوس افزود: این طرح برای ساماندهی پسماندهای کشاورزی با هماهنگی جهاد کشاورزی در استان برگزار می‌شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان گردهمایی کارشناسان محیط زیست و مدیران واحدهای صنعتی آلاینده برای آشنایی با سیستم‌ های پایش آنلاین و کنترل آلودگی را از دیگر برنامه ‌های این اداره کل در آغاز هفته هوای پاک عنوان کرد.

کسب رتبه نخست لنگرود در پرورش نوغان گیلان

معاون امور عمرانی و برنامه ‌ریزی فرماندار لنگرود گفت: لنگرود دارای رتبه نخست پرورش نوغان در استان است.

سعید ابراهیم‌ پور با اشاره به اهمیت صنعت نوغان و نوغانداری در رفاه و بهبود وضع معیشتی زندگی کشاورزان افزود: عدم استقبال از تولیدات کشاورزی یکی از دلائل فراموشی این صنعت است.

وی همچنین رویکرد جدید دولت را در این بخش احیا و بازسازی نوغانداری و صنایع ابریشم عنوان کرد.

بازگشت جغد شاخدار به طبیعت

نادرترین جغد شاخدار ایران پس از تیمار توسط کارشناسان محیط زیست به آغوش طبیعت بازگردانده شد. این جغد زخمی مدتی پیش از طرف یکی از دوستداران طبیعت و حیات وحش در روستای " سورم " بخش گوراب ‌زرمیخ صومعه‌ سرا پیدا شد و در اختیار اداره محیط زیست این شهرستان قرارگرفت.

مدیر اداره محیط زیست صومعه‌ سرا گفت: این گونه جغد که از بزرگترین و نادرترین گونه خانواده جغدها در ایران است، پس از درمان برای ادامه زندگی در حیات وحش به آغوش طبیعت بازگردانده شد.

علیرضا قربانی با بیان اینکه جغد شاخدار از گونه‌ های حمایت شده در کشور محسوب می ‌شود، تصریح کرد: مناطق جنگلی بویژه درختان سوزنی برگ و نواحی کوهپایه‌ ای مناسب ‌ترین زیستگاه این پرنده است.

این گونه جغد که ازپستانداران کوچک، پرندگان و حشرات تغذیه می کند به دلیل گوش‌پرهای بلندش به جغد شاخدار شهرت دارد.