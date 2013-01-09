مراسم قرائت زیارتنامه حضرت رسول اکرم (ص) در سیریک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن سالروز ارتحال پیامبر بزرگوار اسلام (ص)، مراسم قرائت زیارتنامه حضرت رسول اکرم (ص) در شهرستان سیریک برگزار می شود.

حجت الاسلام حسینی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سیریک در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: قرائت زیارتنامه حضرت رسول اکرم (ص) یکی از برنامه های مهم دهه آخر صفر در سیریک است که روز پنج شنبه 21 دی ماه در جوار قبر شهید گمنام سیریک با حضور خیل عاشقان نبوی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری مراسمات عزاداری و سینه زنی با حضور هئیت های مذهبی شهرستان سیریک و برپایی مجالس سخنرانی مذهبی با سخنرانی استاد حوزه علمیه قم از دیگر برنامه های مهم در سالروز ارتحال حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) در شهرستان سیریک است.