متین ورامین تیم بزرگ و قابل احترامی است/ تماشاگران متین ورامین بسیار خوب بودند

جبار قوچان نژاد پس از بازی عصر چهارشنبه در ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش بازیکنان و کادر فنی، بازی های خوبی را در ادامه مسابقه های لیگ برتر والیبال به نمایش می گذاریم؛ اگرچه در همین بازی نیز برابر متین بازی برتری را به نمایش گذاشتیم.

وی تصریح کرد: این بازی می توانست به نفع تیم میزان تمام شود ولی انگیزه بالای متین و حمایت تماشاگران باعث شد تا آنها از موقعیتشان استفاده بهینه کنند.

سرمربی تیم والیبال میزان خراسان رضوی در مورد اعتراضی که به داوری داشت، بیان داشت: اعتراض خاصی نبود و فقط به داوران گفتم که چرا همه نیمکت نشینان متین به زمین آمده و اعتراض می کنند.

تماشاگران متین ورامین بسیار خوب بودند

وی تماشاگران متین را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: فقط در برخی موارد حرفهایی زده شد که فراگیر است و باید در تمام ورزشگاههای کشور فرهنگسازی شود.

قوچان نژاد تأکید کرد: رقابت های لیگ برتر فرصت بسیار مناسبی برای ارائه توانمندیهای تیم های والیبال کشور است و ما تلاش می کنیم در ادامه این رقابت ها با تکیه بر رعایت اصول اخلاقی بهترین بازی ها را ارائه دهیم.

وی با اشاره به مسابقه روز 27 دی ماه این تیم با آلومینیوم المهدی هرمزگان نیز گفت: با اعتماد به نفس بسیار و انجام یک بازی منطقی توام با اجرای صحیح تاکتیک ها، پیروزی در مقابل این تیم در خانه مان دور از دسترس نیست.

تیم والیبال میزان مشهد هم اکنون با 25 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران قرار دارد و چهارشنبه آینده در مشهد به مصاف آلومینیوم المهدی بندرعباس می رود.